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«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

сегодня, 09:08

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что несмотря на попытки сохранить в команде нападающего Златана Ибрагимовича, контракт между сторонами не будет продлен по обоюдному согласию.

Решение уже прокомментировал президент клуба Крис Клайн:

Мы хотели бы выразить благодарность Златану за его вклад в развитие клуба и лиги. С того момента, как он пришел к нам в 2018 году, он положительно повлиял на футбол в Лос-Анджелесе.

Мы благодарны ему за самоотдачу и страсть. За его профессионализм и огромное влияние на жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом.

Судя по всему, следующим клубом в карьере Златана будет итальянская «Болонья». 

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Опасный хулиган
   40 / 858
сегодня в 12:18
Тем не менее Гэлакси была самой посещаемой гостевой командой.
металлург
металлург
сегодня в 11:49
Он едет в итальянский чемпионат, чтобы потягаться с ещё одной стареющей звездой
ermak6848
ermak6848
   75 / 858
сегодня в 11:14
старость подкралась незаметно...
Пора домой в Европу
kotmyshka
kotmyshka
   210 / 858
сегодня в 11:05
занимательно
Опасный хулиган
Опасный хулиган ответил ПерекатиПоле
   362 / 858
сегодня в 11:03
Соккер в штатах на 5-м месте по популярности, но Ибра собирал полные стадионы, сделав МЛС более посещаемой, чем РПЛ.
в Штатах и без Ибры звезд хватает
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   40 / 858
сегодня в 10:58
Соккер в штатах на 5-м месте по популярности, но Ибра собирал полные стадионы, сделав МЛС более посещаемой, чем РПЛ.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   290 / 858
сегодня в 10:37
А говорили в МЮ
КЭТиК
КЭТиК
   141 / 858
сегодня в 10:08
Хотелось бы что бы поиграл за Болонью.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 10:06
и куда теперь
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   384 / 858
сегодня в 09:54
Странствия продолжаются!
VIPded
VIPded
   76 / 858
сегодня в 09:51
До упора таки буду ждать Ибру в Милане...)))
mihaluch
mihaluch
   88 / 858
сегодня в 09:49
В Болонье Ибра ещё может оставить след.
Big krendel
Big krendel
   34 / 858
сегодня в 09:48
В его возрасте остается только Китай.
Lewa2708
Lewa2708 ответил obana777
   180 / 858
сегодня в 09:36
С его прежними навыками ещё можно принести пользу
obana777
obana777
   58 / 858
сегодня в 09:33
Зря он не остался. С его возрастом рассчитывать уже не на что.
cska plus
cska plus
   8 / 858
сегодня в 09:22
Ибра повеселился там и всех повеселиль.
barcamilan
barcamilan
   313 / 858
сегодня в 09:15
ибра издевается
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