«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что несмотря на попытки сохранить в команде нападающего Златана Ибрагимовича, контракт между сторонами не будет продлен по обоюдному согласию.



Решение уже прокомментировал президент клуба Крис Клайн:

Мы хотели бы выразить благодарность Златану за его вклад в развитие клуба и лиги. С того момента, как он пришел к нам в 2018 году, он положительно повлиял на футбол в Лос-Анджелесе.

Мы благодарны ему за самоотдачу и страсть. За его профессионализм и огромное влияние на жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом.