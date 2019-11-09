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СМИ: Мбаппе вряд ли подпишет новый контракт с ПСЖ

вчера, 04:23

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, скорее всего, не будет продлевать свой контракт с французским клубом, утверждает L'Equipe.

По информации издания, новый контракт для 20-летнего футболиста на данный момент не входит в список приоритетных задач ПСЖ, так как в клубе знают, что им будет тяжело убедить игрока подписать новое соглашение.

Отмечается, что ПСЖ не может позволить себе предложить Мбаппе ту же зарплату, которую получает Неймар – 30 млн евро в год после выплаты налогов. Поэтому на данный момент у парижан нет готового предложения для француза. Действующее соглашение форварда с ПСЖ истекает в 2022 году.

Существует вероятность, что следующим клубом Мбаппе станет «Реал». В частности, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан вновь заявил, что его соотечественник мечтает выступать в футболке «Королевского клуба».

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Naimi Nabi
Naimi Nabi
   744 / 939
вчера в 10:52
добро пажаловать реал
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
вчера в 09:48
Мбаппе покруче бразильца будет, который их всё межсезонье кошмарил. Трудно понять логику клуба
Alex12357
Alex12357
   266 / 939
вчера в 09:09
ПСЖ!Продайте это Камерунское Эму и в ПСЖ будет хорошая команда!Приобретёте Эвертона из Гремио и будет убойное трио-Эвертон -Неймар-Икарди,Эвертон намного техничнее и грамотнее Камерунского Эму!
shlifen
shlifen
   206 / 939
вчера в 08:05
Деньги у шейхов есть, думаю сам Мбаппе не захочет продлевать, так что летом 2021 и зимой 2022 начнётся борьба за Мбаппе. И кстати пока совсем не факт что к тому времени он всё ещё будет мечтать играть за Реал =)) офигеть конечно, отыграть пять лет за ПСЖ и всё равно, тебе только 23, пипец футбол молодеет...
КЭТиК
КЭТиК
   228 / 939
вчера в 07:37
Уж лучше Неймара продать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   51 / 939
вчера в 07:20
Из одного чемпа с 2-3 командами-"грандами" в другой. Негритёнок будет только совершенствоваться. Нет что бы в АПЛ или Бундеслигу - деградировать)))
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 04:55
Зидан настырный, заберёт негритёнка.
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