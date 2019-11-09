СМИ: Мбаппе вряд ли подпишет новый контракт с ПСЖ

вчера, 04:23

Нападающий «Пари Сен-Жермен» , скорее всего, не будет продлевать свой контракт с французским клубом, утверждает L'Equipe.

По информации издания, новый контракт для 20-летнего футболиста на данный момент не входит в список приоритетных задач ПСЖ , так как в клубе знают, что им будет тяжело убедить игрока подписать новое соглашение.

Отмечается, что ПСЖ не может позволить себе предложить Мбаппе ту же зарплату, которую получает Неймар – 30 млн евро в год после выплаты налогов. Поэтому на данный момент у парижан нет готового предложения для француза. Действующее соглашение форварда с ПСЖ истекает в 2022 году.

Существует вероятность, что следующим клубом Мбаппе станет «Реал». В частности, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан вновь заявил, что его соотечественник мечтает выступать в футболке «Королевского клуба».