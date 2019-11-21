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Мбаппе заболел вирусной инфекцией и может пропустить матч с «Лиллем»

21 ноября 2019, 08:36

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с большой вероятностью может пропустить матч 14-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (22 ноября). 

В воскресенье игрок заболел вирусной инфекцией и не принял участия в матче квалификации Евро-2020 с командой Албании. Уже на этой неделе Килиан занимался на велотренажере на базе парижского клуба, но у него снова поднялась температура, в итоге 20-летний футболист прервал тренировку и вернулся домой.

В случае если Мбаппе полностью выздоровеет, в целях предосторожности он может пропустить матч с «Лиллем», чтобы во вторник выйти на игру Лиги чемпионов с «Реалом» (26 ноября) готовым на 100%.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
   410 / 831
21 ноября в 09:29
да с Реалом выходить не стоит инфекция дело такое недельки 2 нужно отлежаться да и организм ослаблен будет даже если успеет выздороветь будет не в форме
ДСА
ДСА
   237 / 831
21 ноября в 09:09
Организм начал подводить - слишком резво карьеру начал.
azures
azures
   58 / 831
21 ноября в 09:06
Здоровья Мбаппе!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
21 ноября в 08:56
Здоровья парню!!!
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