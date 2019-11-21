Мбаппе заболел вирусной инфекцией и может пропустить матч с «Лиллем»

21 ноября 2019, 08:36

Форвард ПСЖ с большой вероятностью может пропустить матч 14-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (22 ноября).

В воскресенье игрок заболел вирусной инфекцией и не принял участия в матче квалификации Евро-2020 с командой Албании. Уже на этой неделе Килиан занимался на велотренажере на базе парижского клуба, но у него снова поднялась температура, в итоге 20-летний футболист прервал тренировку и вернулся домой.

В случае если Мбаппе полностью выздоровеет, в целях предосторожности он может пропустить матч с «Лиллем», чтобы во вторник выйти на игру Лиги чемпионов с «Реалом» (26 ноября) готовым на 100%.