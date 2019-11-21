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Матюиди оправился от травмы, Пьянич и Рабьо продолжают восстановление

21 ноября 2019, 08:20

Стали известны подробности восстановления футболистов туринского «Ювентуса».

Полузащитник Блез Матюиди возобновил тренировки в общей группе после перелома ребра, полученного в матче 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

Хавбеки Миралем Пьянич и Адриен Рабьо проводят тренировки с ограничениями. Пьянич травмировал приводящую мышцу в матче квалификации к Евро-2020 за сборную Боснии и Герцеговины против Италии (0:3). Рабьо испытывает проблемы с приводящей мышцей.

Выходит, что в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (23 ноября) на поле может появиться только Матюиди.

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Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
21 ноября в 08:28
Здоровья!
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