Матюиди оправился от травмы, Пьянич и Рабьо продолжают восстановление

21 ноября 2019, 08:20

Стали известны подробности восстановления футболистов туринского «Ювентуса».

Полузащитник возобновил тренировки в общей группе после перелома ребра, полученного в матче 12-го тура Серии А с «Миланом» (1:0).

Хавбеки и проводят тренировки с ограничениями. Пьянич травмировал приводящую мышцу в матче квалификации к Евро-2020 за сборную Боснии и Герцеговины против Италии (0:3). Рабьо испытывает проблемы с приводящей мышцей.

Выходит, что в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (23 ноября) на поле может появиться только Матюиди.