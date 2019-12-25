Хазенхюттль: «„Челси“ – очень интересная команда»

Наставник «Саутгемптона» после победы «святых» над «Астон Виллой» (3:1) в поединке 18-го тура АПЛ высказался о предстоящем матче его команды против «Челси» в 19-м туре чемпионата Англии.

Мы рады тому, что победили в прошлом матче, но также мы знаем, что нам будет непросто на «Стэмфорд Бридж» в игре с сильной командой. Мы проиграли им со счетом 1:4 в нынешнем сезоне, так что мы хотим выступить лучше, чем в тот раз.

Думаю, у «Челси» был очень хороший старт сезона, фантастический первый месяц. После этого у них наступил некоторый спад, особенно это проявлялось в домашних матчах. Но затем они улучшили форму и отлично сыграли с «Тоттенхэмом». Эта игра, возможно, была их лучшим выступлением в сезоне. Так что, думаю, «Челси» – очень интересная команда.