«Верона» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761898322

сегодня, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Интер», который состоится 2 ноября 2025 года.

«Верона»

«Верона» очень давно не выигрывает и уже ходят разговоры о том, что команде придется понижаться в классе. На данный момент коллектив идет на 18 месте с пятью очками и уступает «Пизе» по дополнительным показателям. Домашняя игра с мотивированным «Интером» не лучший способ прервать серию без побед, но помечтать о ничейном результате хозяевам вполне можно.

29 октября «Верона» проиграла на выезде «Комо» (1:3), а 26 числа поделила очки с «Кальяри» (2:2).

«Интер»

«Интер» быстро оправила после неудачи в позапрошлом туре и одержал победу несколько дней назад. Команда удерживает за собой третье место с 18 баллами, но обходит «Милан» лишь по лучшей разнице мячей. В игре на выезде с аутсайдером, «черно-синие» являются большими фаворитами и наверняка рассчитывают только на победу, которая не позволит отставать от лидеров Серии А.

29 октября «Интер» крупно обыграл «Фиорентину» (3:0), а 25 числа на выезде проиграл «Наполи» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Верона» – 7.5

Ничья – 4.9

Победит «Интер» – 1.4

Статистика

«Верона» не может выиграть в основное время уже 13 поединков подряд

«Интер» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Верона» проиграла четыре из пяти последних поединков с «Интером»

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.4. Предполагаем, что гости добьются победы, но слишком крупной в этот раз она не будет, поэтому не рекомендуем рисковать с форами.