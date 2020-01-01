Сульшер: «МЮ не нужно совершать трансферы просто ради покупки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, какую трансферную политику будет вести клуб в январе:

Я всегда являюсь оптимистом. Я всегда им был, потому что являюсь нападающим по духу. Оптимистично настроен, что мы сможем сохранить наших футболистов в форме. Если на трансферном рынке будут доступны необходимые подходящие к нам игроки, то руководство меня поддержит в этом.

Нет никакого смысла совершать трансферы просто ради покупок. Это может нарушить атмосферу в команде.

Это должен быть подходящий футболист, а также он в долгосрочной перспективе должен являться хорошей инвестицией. Если мы сохраним свою форму, продолжим прибавлять, а также подпишем одного-двух новичков, то у нас будет хорошая конкуренция за место в составе.