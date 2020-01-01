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Сульшер: «МЮ не нужно совершать трансферы просто ради покупки»

сегодня, 15:20

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, какую трансферную политику будет вести клуб в январе:

Я всегда являюсь оптимистом. Я всегда им был, потому что являюсь нападающим по духу. Оптимистично настроен, что мы сможем сохранить наших футболистов в форме. Если на трансферном рынке будут доступны необходимые подходящие к нам игроки, то руководство меня поддержит в этом.

Нет никакого смысла совершать трансферы просто ради покупок. Это может нарушить атмосферу в команде.

Это должен быть подходящий футболист, а также он в долгосрочной перспективе должен являться хорошей инвестицией. Если мы сохраним свою форму, продолжим прибавлять, а также подпишем одного-двух новичков, то у нас будет хорошая конкуренция за место в составе.

Ранее СМИ сообщили, что Сульшер был уверен в том, что норвежский форвард Эрлинг Холанд перейдет к «красным дьяволам» из «Зальцбурга». В итоге 19-летний футболист стал футболистом дортмундской «Боруссии».

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Red_team
Red_team
сегодня в 18:08
Куча позиций требуют усиления аж пищат, а такие вью - это отмазка, просто тошнит уже. "доступные и подходящие футболисты", "долгосрочная перспектива", "хорошие инвестиции" и прочая лапша на уши фанатам. Даже моя бабка уже могла с легкостью составить список из 5-7-ми молодых и талантливых футболистов, которые легко усилили бы МЮ во всех позициях и которых МЮ мог бы купить при желании, было бы только само желание, а чем там руководство МЮ занимается кроме балобольства я хз
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 16:46
А как объяснить драму с Холландом? Тренер хотел купить, игрок тоже сам хотел в МЮ но - руководство "тупануло"...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:06
Правильно
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