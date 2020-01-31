«Барселона» объявила о подписании нападающего «Браги» Тринкана

«Барселона» объявила о подписании нападающего «Браги» Франсишку Тринкана, которого уже прозвали «новым Роналду».
Сумма трансфера составила 31 млн евро, контракт подписан до лета 2025 года. Стоит отметить, что отступные форварда составят более 500 млн евро.
20-летний португальский игрок присоединится к «Барселоне» 1 июля, а текущий сезон нападающий доиграет в чемпионате Португалии.
🔜 Francisco Trincão— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020
Acuerdo con el @SCBragaOficial para el traspaso del portugués.
Será azulgrana en julio del 2020.
В споре за Франсишку «Барса» обошла «Аталанту».
Дайте парню шанс хотя бы)
Вдруг заиграет
Дайте парню шанс хотя бы)
Вдруг заиграет
AS: Барселона могла купить Холанда прошлой зимой, но сделала выбор в пользу Боатенга. Клуб посчитал норвежца слишком «сырым».
Ну а этот то готовая легенда. ОМГ.
AS: Барселона могла купить Холанда прошлой зимой, но сделала выбор в пользу Боатенга. Клуб посчитал норвежца слишком «сырым».
Ну а этот то готовая легенда. ОМГ.
Это конечно был уникальный игрок.
Хотя в первую очередь он был не готов психологически.. сам ведь сказал правду.
А на этого посмотрим в следующем сезоне)
Хотя бы 100 млн не отвалили как за Демьеле..
Это конечно был уникальный игрок.
Хотя в первую очередь он был не готов психологически.. сам ведь сказал правду.
А на этого посмотрим в следующем сезоне)
Хотя бы 100 млн не отвалили как за Демьеле..
Надеюсь принесёт пользу в будущем.
Посмотрим на "нового Роналду"
Надеюсь принесёт пользу в будущем.
Посмотрим на "нового Роналду"