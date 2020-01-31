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«Барселона» объявила о подписании нападающего «Браги» Тринкана

сегодня, 15:29

«Барселона» объявила о подписании нападающего «Браги» Франсишку Тринкана, которого уже прозвали «новым Роналду».

Сумма трансфера составила 31 млн евро, контракт подписан до лета 2025 года. Стоит отметить, что отступные форварда составят более 500 млн евро.

20-летний португальский игрок присоединится к «Барселоне» 1 июля, а текущий сезон нападающий доиграет в чемпионате Португалии.

В споре за Франсишку «Барса» обошла «Аталанту».

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 16:25
Упитанная сделка по кандидату в подмастерья..:) Пока, тесно впереди..:))
rоnaldо743
rоnaldо743 ответил Groove000
сегодня в 16:08
Ну да. Забыл про него.
Barca is my love
Barca is my love
сегодня в 16:08
удачи ему в Барсе!!!
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 16:04
Соккер спит). Жеребьёвка кубка Испании прошла.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил BOSSHUGOBOSS
сегодня в 16:02
Ну Роналду в Спортинге тоже не особо много забивал, хотя и так понятно, что новым или старым Роналду он не станет.
Дайте парню шанс хотя бы)
Вдруг заиграет
Groove000
Groove000 ответил rоnaldо743
сегодня в 16:02
А по-моему это очередной португальский лохотрон, как Санчеш, Силва, Гомеш . . . Бармалей неспособен кого-то стоящего подписать.
Сейчас главный португальский лохотрон - Жоау Фелиш. Матрасы раскошелились на него, но что он показывает?) Хет-трик за Бенфику и... всё))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:54
Это новый роналду
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 15:54
новый Роналду с 2 голами за Брагу,ахахах
dimagas2
dimagas2 ответил juvenale
сегодня в 15:53
Юве прошлым летом хотел его взять
Наверно из плюсов для барсуков что не 100-150 млн за него отдали)))
rоnaldо743
rоnaldо743
сегодня в 15:53
Вспомнилось . . .

AS: Барселона могла купить Холанда прошлой зимой, но сделала выбор в пользу Боатенга. Клуб посчитал норвежца слишком «сырым».

Ну а этот то готовая легенда. ОМГ.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:50
Скорее не новый Роналду, а новый Ди Мария по игре.
rоnaldо743
rоnaldо743
сегодня в 15:50
Типичная Барса при Бармалее. Чем он лучше Кольядо, одному лишь чудику известно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Ми Ша
сегодня в 15:50
Жёстко 😂
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил rоnaldо743
сегодня в 15:49
Ну вряд ли он сможет переплюнуть Гомеша))
Это конечно был уникальный игрок.
Хотя в первую очередь он был не готов психологически.. сам ведь сказал правду.
А на этого посмотрим в следующем сезоне)
Хотя бы 100 млн не отвалили как за Демьеле..
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:47
Сколько новых Роналду уже было, чего один только стоит 126 млн чингачкук и АМ, но все ряженые.
Ми Ша
Ми Ша ответил juvenale
сегодня в 15:47
Хотели, а потом выяснилось, что у него контракт не заканчивается).
NOVA
NOVA
сегодня в 15:47
кто это??
rоnaldо743
rоnaldо743 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 15:45
Остаётся только пожелать ему удачи в Барселоне) Надеюсь принесёт пользу в будущем. Посмотрим на "нового Роналду"
А по-моему это очередной португальский лохотрон, как Санчеш, Силва, Гомеш . . . Бармалей неспособен кого-то стоящего подписать.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:37
Бещ комментариев
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:35
Остаётся только пожелать ему удачи в Барселоне)
Надеюсь принесёт пользу в будущем.
Посмотрим на "нового Роналду"
juvenale
juvenale
сегодня в 15:31
Юве прошлым летом хотел его взять
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