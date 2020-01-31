«Барселона» объявила о подписании нападающего «Браги» Тринкана

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«Барселона» объявила о подписании нападающего «Браги» , которого уже прозвали «новым Роналду».

Сумма трансфера составила 31 млн евро, контракт подписан до лета 2025 года. Стоит отметить, что отступные форварда составят более 500 млн евро.

20-летний португальский игрок присоединится к «Барселоне» 1 июля, а текущий сезон нападающий доиграет в чемпионате Португалии.

🔜 Francisco Trincão

Acuerdo con el @SCBragaOficial para el traspaso del portugués.

Será azulgrana en julio del 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2020

В споре за Франсишку «Барса» обошла «Аталанту».