«Бернли» подписал полузащитника «Бристоль Сити» Браунхилла

«Бернли» объявил о подписании полузащитника «Бристоль Сити» Джоша Браунхилла.
Контракт «бордовых» с 24-летним хавбеком подписан на 4,5 года с опцией продления на один сезон. Джон будет выступать под восьмым номером.
Nice shirt!— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 30, 2020
Welcome to Turf Moor Josh. pic.twitter.com/YyEmHmjLtm
«Бернли» после 24 туров АПЛ идет на 13-м месте в турнирной таблице. В прошлом туре команда обыграла «Манчестер Юнайтед».
всё название на картинках видно) что это за тест и сколько у человека IQ, который этот тест придумал ахахха
всё название на картинках видно) что это за тест и сколько у человека IQ, который этот тест придумал ахахха