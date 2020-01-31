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«Бернли» подписал полузащитника «Бристоль Сити» Браунхилла

сегодня, 08:47

«Бернли» объявил о подписании полузащитника «Бристоль Сити» Джоша Браунхилла.

Контракт «бордовых» с 24-летним хавбеком подписан на 4,5 года с опцией продления на один сезон. Джон будет выступать под восьмым номером.

«Бернли» после 24 туров АПЛ идет на 13-м месте в турнирной таблице. В прошлом туре команда обыграла «Манчестер Юнайтед».

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realdogge the gunner
realdogge the gunner
сегодня в 08:51
ахахахах
всё название на картинках видно) что это за тест и сколько у человека IQ, который этот тест придумал ахахха
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