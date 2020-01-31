«Бернли» подписал полузащитника «Бристоль Сити» Браунхилла

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«Бернли» объявил о подписании полузащитника «Бристоль Сити» .

Контракт «бордовых» с 24-летним хавбеком подписан на 4,5 года с опцией продления на один сезон. Джон будет выступать под восьмым номером.

Nice shirt!

Welcome to Turf Moor Josh. pic.twitter.com/YyEmHmjLtm — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 30, 2020