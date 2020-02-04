Мама Кавани ждет извинений от президента «Атлетико»

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сегодня, 18:59

Берта Гомес, мама нападающего ПСЖ , заявила, что ее сын может перейти в «Атлетико» летом, но только при одном условии, если президент мадридского клуба Энрике Сересо принесет извинения за свои слова.

В одном из своих интервью Сересо обвинил семью уругвайца в жадности и желании заполучить большой оклад для Кавани.