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Мама Кавани ждет извинений от президента «Атлетико»

сегодня, 18:59

Берта Гомес, мама нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, заявила, что ее сын может перейти в «Атлетико» летом, но только при одном условии, если президент мадридского клуба Энрике Сересо принесет извинения за свои слова.

В одном из своих интервью Сересо обвинил семью уругвайца в жадности и желании заполучить большой оклад для Кавани.

Не исключено, что Эдинсон переедет в Мадрид летом, если президент «Атлетико» заберет свои слова обратно и извинится. У моего сына достаточно предложений и ему есть, куда перейти.

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Valeleo
Valeleo
сегодня в 19:19
А мама есть кто?
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 19:11
Да как уже эти мамы/папы надоели, куда ж они лезут?! Только портят карьеру футболистам
cska plus
cska plus
сегодня в 19:04
Хреново когда мамы и жёны вмешиваются в дела своих детей особенно когда этому дитя целых 32 года.
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