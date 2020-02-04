Мама Кавани ждет извинений от президента «Атлетико»

Берта Гомес, мама нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, заявила, что ее сын может перейти в «Атлетико» летом, но только при одном условии, если президент мадридского клуба Энрике Сересо принесет извинения за свои слова.
В одном из своих интервью Сересо обвинил семью уругвайца в жадности и желании заполучить большой оклад для Кавани.
Не исключено, что Эдинсон переедет в Мадрид летом, если президент «Атлетико» заберет свои слова обратно и извинится. У моего сына достаточно предложений и ему есть, куда перейти.