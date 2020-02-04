Спортиелло: «Лучше играть с „Валенсией“, чем с „Барселоной“ или „Баварией“»

сегодня, 14:06

Вратарь «Аталанты» в интервью Bergamo TV высказался о грядущем противостоянии команды с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, у нас есть шанс. Лучше играть с «Валенсией», чем с «Барселоной» или «Баварией».

Также Спортиелло оценил в процентах шансы «Аталанты» на выход в четвертьфинал.

У нас 50-процентные шансы на выход в следующий раунд.

Отметим, что наставник «Аталанты» на днях удостоился награды за работу с командой. Он стал обладателем премии «Золотая скамья».