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Спортиелло: «Лучше играть с „Валенсией“, чем с „Барселоной“ или „Баварией“»

сегодня, 14:06

Вратарь «Аталанты» Марко Спортиелло в интервью Bergamo TV высказался о грядущем противостоянии команды с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, у нас есть шанс. Лучше играть с «Валенсией», чем с «Барселоной» или «Баварией».

Также Спортиелло оценил в процентах шансы «Аталанты» на выход в четвертьфинал.

У нас 50-процентные шансы на выход в следующий раунд.

Отметим, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на днях удостоился награды за работу с командой. Он стал обладателем премии «Золотая скамья».

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Mangur
Mangur
сегодня в 14:17
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Valeleo
Valeleo
сегодня в 14:09
Наверное, так все думают.
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