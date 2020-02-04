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Мончи: «Я не был разочарован новостями об уходе Банеги»

сегодня, 13:49

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о полузащитнике команды Эвере Банеге и похвалил его за «прямоту» в вопросе перехода в «Аль-Шабаб», сообщает источник со ссылкой на Marca. Напомним, ранее стало известно, что хавбек перейдет в «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия) следующим летом.

Я не был разочарован новостями [об уходе Банеги летом], вообще-то – совсем наоборот. Хотел бы, чтобы все игроки действовали так же прозрачно и прямо, и я убежден, что он будет играть за нас до конца с полной отдачей. Мы урегулировали все детали его ухода, и все удовлетворены тем, как это дело было проведено.

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