Мончи: «Я не был разочарован новостями об уходе Банеги»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о полузащитнике команды и похвалил его за «прямоту» в вопросе перехода в «Аль-Шабаб», сообщает источник со ссылкой на Marca. Напомним, ранее стало известно, что хавбек перейдет в «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия) следующим летом.

Я не был разочарован новостями [об уходе Банеги летом], вообще-то – совсем наоборот. Хотел бы, чтобы все игроки действовали так же прозрачно и прямо, и я убежден, что он будет играть за нас до конца с полной отдачей. Мы урегулировали все детали его ухода, и все удовлетворены тем, как это дело было проведено.