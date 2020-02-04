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Сесар Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ

сегодня, 15:47

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ.

Я провел в России почти десять лет карьеры, и это было невероятное время. За годы в Испании мне не удалось обрести такой статус, как после выступлений за «Рубин» и «Ростов». Чемпионат России в тот период, когда я играл, был на высоком уровне. Было много классных нападающих, против которых было непросто: Вагнер Лав, Сейду Думбия, Веллитон, Эменике, было сложно сдерживать Артема Дзюбу, на тренировках я играл против Сердара Азмуна — играть против него тоже тяжело.

Лучшим защитником в истории РПЛ считаю представителя ЦСКА Сергея Игнашевича. Когда я приехал в Россию, то он уже был ветераном лиги, но поддерживал самый высокий уровень до самого завершения карьеры. Он обеспечивал просто шикарный выход из обороны, атлетически очень сильный, умный игрок. Он стабильно играл все эти годы, что я застал его.
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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:29
Мне кажется он очень точно сказал.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:27
Заработал молодец
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:21
Справедливый,честный комментарий.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 16:13
Наверное, он прав.
Башмакоса
Башмакоса
сегодня в 15:58
Я догадывался. Вполне справедливо, если брать в счёт центральных защитников.
Artuom
Artuom
сегодня в 15:58
За последний десяток лет наверно... Хотя, именно РПЛ возникала в 2002, так что да, один из лучших точно)
А если полностью в российской лиге, за все годы, нет.
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