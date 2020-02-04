Игли Таре: «Наша цель - попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что римский клуб заслуживает своей позиции в Серии А. В данный момент «орлы» располагаются на третьей строчке в таблице.

Мы заслуживаем того, чтобы быть в том положении, в котором мы находимся. Мы в течение трех последних недель показываем исключительные результаты. Этот энтузиазм дает нам много энергии, и мы должны делать все возможное, чтобы сохранить всё это.

Наша цель - попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Если вы ставите перед собой такие цели, очевидно, что у вас сильная команда.