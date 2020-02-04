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Игли Таре: «Наша цель - попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона»

сегодня, 14:58

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что римский клуб заслуживает своей позиции в Серии А. В данный момент «орлы» располагаются на третьей строчке в таблице.

Мы заслуживаем того, чтобы быть в том положении, в котором мы находимся. Мы в течение трех последних недель показываем исключительные результаты. Этот энтузиазм дает нам много энергии, и мы должны делать все возможное, чтобы сохранить всё это. 

Наша цель - попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. 

Если вы ставите перед собой такие цели, очевидно, что у вас сильная команда. 

Напомним, что «Лацио» обыграл СПАЛ в матче 22-го тура чемпионата Италии.

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