У Салаха родился ребёнок спустя девять месяцев после камбэка c «Барселоной»

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сегодня, 15:26

Лидеры «Ливерпуля» и качественно отпраздновали победу над «Барселоной» в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Спустя ровно девять месяцев у Хендерсона и его жены Ребекки появился на свет сын, а у Салаха родилась вторая дочка.