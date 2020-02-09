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У Салаха родился ребёнок спустя девять месяцев после камбэка c «Барселоной»

сегодня, 15:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Лидеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Джордан Хендерсон качественно отпраздновали победу над «Барселоной» в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Спустя ровно девять месяцев у Хендерсона и его жены Ребекки появился на свет сын, а у Салаха родилась вторая дочка.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:25
что же поздравим с салашонком)))))))))
Башмакоса
Башмакоса
сегодня в 16:13
И зачем, скажите, на спортивном сайте это выкладывать??? Слишком низко.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 16:09
Хорошо отметил видать.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 16:00
Кто отец ?
holms918
holms918
сегодня в 16:00
Камбэки видимо тоже приносят свои плоды.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 15:51
Аха-ха)
А сквозера писали, что Месси ждёт углового на Энфилде. На самом деле он ждал, когда сквозера уедут праздновать. Вот такая вот месть злого гнома. Аха-ха)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:50
Неплохо Джордан и Момо тогда отметили историческую победу вместе со своими женами) Поздравляю новоиспеченных отцов!
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 15:43
Если отмечал долго камбэк и не появлялся дома значит надо сделать анализ ДНК. Может там кто из игроков Барсы отличился?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:39
слабоваты шуточки ниже))
здоровья детям-это главное!
Juve14
Juve14
сегодня в 15:36
Видать и в постель судью прихватил для пенальти или штрафного а жене уже и деватся некуда))) или как с угловым нежданно негаданно забил)))
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 15:32
Теперь сына зовут Комбек Мохомедович Салах( Слава Аллаху! )
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:30
Видимо жену в футболку барселоны одел)))
LOpp
LOpp
сегодня в 15:28
За один вечер откамбэчил Барселону и жену.
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