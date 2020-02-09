У Салаха родился ребёнок спустя девять месяцев после камбэка c «Барселоной»

Лидеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Джордан Хендерсон качественно отпраздновали победу над «Барселоной» в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Спустя ровно девять месяцев у Хендерсона и его жены Ребекки появился на свет сын, а у Салаха родилась вторая дочка.
А сквозера писали, что Месси ждёт углового на Энфилде. На самом деле он ждал, когда сквозера уедут праздновать. Вот такая вот месть злого гнома. Аха-ха)
А сквозера писали, что Месси ждёт углового на Энфилде. На самом деле он ждал, когда сквозера уедут праздновать. Вот такая вот месть злого гнома. Аха-ха)
здоровья детям-это главное!
здоровья детям-это главное!