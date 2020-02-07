Падение фаворитов

1581062109

сегодня, 10:55

Кубок Испании в нынешнем сезоне преподнес колоссальный сюрприз в четвертьфинале. «Соккер.ру» - о том, как в турнире не осталось фаворитов.

Мы как-то привыкли к тому, что одним из наиболее консервативных по составу клубов на финальных стадиях является Кубок Испании. Очень тяжело себе представить полуфиналы без «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии» - без кого-либо из них. И вот в нынешнем сезоне ни одной из этих команд пробиться на эту стадию не удалось. У каждого своя история трагедии. Хотя перед четвертьфинальными матчами расклад выглядел так, что в полуфинале мы можем увидеть весьма интригующие противостояния, даже Эль Класико, возможно. Но все же нет.

«Гранада» - «Валенсия» - 2:1 (Сольдадо, 3, 90+4 (пенальти) – Родриго, 40)

Первой отвалилась «Валенсия», которая ведет борьбу за место в Лиге чемпионов и играла на выезде со скромной «Гранадой», которая расположилась на десятом месте. При этом у обеих команд была неплохая форма. И как оказалось, эффективнее сработала «Гранада», ну, либо тут можно говорить о везении, ведь решающий мяч был забит на исходе компенсированного времени с пенальти. Причем как это водится оба гола в ворота «Валенсии» забил ее бывший игрок Роберто Сольдадо, доигрывающий карьеру в скромной «Гранаде». Надо отметить, что этих четвертьфиналистов вообще могло не оказаться на этой стадии, поскольку они с огромным трудом преодолели предыдущие стадии. «Гранада» три из четырех матчей до «Валенсии» в Кубке Испании выиграла в дополнительное время – у «Оспиталета» (3:2), «Бадалоны» (3:1) и «Бадахоса» (3:2), только «Тамарасейте» (1:0) одолела в основное время. «Валенсия» тоже шла со скрипом, одолев минимально «Логронес» (1:0), а потом пройдя лишь в серии пенальти «Культурал Леонесу» (0:0).

«Мирандес» - «Вильярреал» - 4:2 (Барросо, 17, Мереланц, 45+3 (пенальти), Онаиндия, 58, Санчес, 90+2 – Онтиверос, 32, Касорла, 56 (пенальти))

Даже с учетом вылета «Реала» и «Барселоны» из Кубка Испании главной сенсацией полуфинала будет не их отсутствие, а наличие там «Мирандеса». Клуб из второго дивизиона Испании творит чудеса, хотя даже в Сегунде он занимает всего лишь 11-е место. «Вильярреал», конечно, не самая блистательная команда Ла Лиги, но идет на седьмой позиции и до этой встречи имел неплохую серию, в рамках которой проиграл только в одном матче из 11 последних во всех турнирах. Пока не наступил на «Мирандес», который в свою очередь не проигрывал 10 матчей перед встречей с «Вильярреалом». То есть встретились уверенные такие соперники. Что следует и из счета – они друг друга не стеснялись, но «Мирандес» наказал «желтую субмарину» за недооценку угрозы. Ранее от рук «Мирандеса» пал другой потенциальный фаворит – «Севилья» (3:1), а до этого три матча подряд «Мирандес» выиграл в компенсированное время – у «Сельты» (2:1), «Мурсии» (3:2) и «Корузо» (5:4). «Вильярреал» же на пути к этой роковой встрече обыграл «Комильяс» (5:0), «Ориуэлу» (2:1) в дополнительное время, «Жирону» (3:0) и «Райо Вальекано» (2:0). Шел весьма уверенно, но…

«Реал» - «Реал Сосьедад» - 3:4 (Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 – Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69)

У «Реала» соперник был посерьезнее, чем у «Валенсии» и «Вильярреала», однако и к самим мадридцам другие требования – все же команда лидирует в чемпионате Испании. И уже в начале второго тайма этот самый лидер катастрофически горел на своем поле со счетом 0:3. «Реал Сосьедад» умело выжимал все из предоставляемых возможностей, которых было не так много. Но если уж фаворитам не везет, то по полной. Включился в режим берсерка и отчаянного спасения «Реал» только в самой концовке, сократив отставание до минимума, но запаса времени не хватило. На предыдущих стадиях «Реал» уверенно расправился с «Унионистас де Саламанкой» (3:1) и «Сарагосой» (4:0). Но «Реал Сосьедад» шлепал к своему счастью еще увереннее, разделавшись с «Бесеррил Кампос» (8:0), «Сеутой» (4:0), «Эспаньолом» (2:0), «Осасуной» (3:1).

«Атлетик» - «Барселона» - 1:0 (Бускетс, 90+3 (автогол))

После вылета всех предыдущих фаворитов взгляды на «Барселону» были различные. Верящие в совпадения считали, что и каталонцам нечего ловить, а другие полагали, что теперь для «Барселоны» путь к победе в Кубке Испании открыт. Но против были баски, которые провели очень жесткий и отчаянный матч. Понятное дело, что «Атлетик» не мог превосходить «Барселону» по ключевым статистическим параметрам, однако он отважно защищался и не забывал о контратаках ни на минуту – регулярно дергал защиту «Барселоны». Другой соперник в самой концовке основного времени прижался бы, чтобы как-то зацепиться за дополнительное время, а «Атлетик» продолжал бежать в контратаку и был за это награжден. Он через тернии пробивался и к четвертьфиналу. На двух предыдущих стадиях «Атлетик» побеждал в серии пенальти – «Эльче» (1:1) и «Тенерифе» (3:3), ранее громил «Сестао Ривер» (4:0) и «Интерсити» (3:0). А «Барселона» прошла «Ибицу» (2:1) и «Леганес» (5:0). Теперь же «Барселона» ко всем своим внутренним неурядицам добавила еще и бесславный вылет из Кубка Испании. Это в дополнение к конфликтам внутри команды, которые все больше разрастаются: Месси ругается с Абидалем, ругается с тер Штегеном. Руководство «Барселоны» делает вид, что никакого пожара нет, потому что опосредованно в этом виновато само. А где-то в стороне у телевизора сидит обиженный каталонцами Эрнесто Вальверде и, наверное, подумывает, что вовремя покинул «Камп Ноу», оставив это обрушение на голову Кике Сетьена.