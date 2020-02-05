Неймар во время празднования дня рождения заявил, что счастлив в Париже

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сегодня, 18:08

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар отпраздновал свой день рождения.

Ему исполнилось 28 лет. На вечеринке, посвященной этому, бразилец произнес речь, в которой поблагодарил свою семью и одноклубников, многие из которых были на этом мероприятии. Неймар отметил, что впервые чувствует себя счастливым в Париже и готов сделать все ради победы во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Напомним, что 28-летний игрок пропустит матч 23-го тура Лиги 1 против «Нанта». Неймар испытывает боль в боку. Таким образом, если восстановление не затянется, то бразильский футболист уже будет готов играть во встрече 24-го тура чемпионата Франции против «Лиона».