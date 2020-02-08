Золотые мячи Серии А. Выбираем самую красивую девушку итальянского футбола

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сегодня, 08:30

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«Соккер.ру» предлагает посмотреть на самую красивую сторону чемпионата Италии.

Мы составили двадцатку самых красивых жен и подруг представителей Серии А. Список не имеет рейтинговых свойств, кто всех красивее и милее - решать Вам.

Жена Джанлуиджи Буффона («Ювентус») - Илария Д'Амико

Жена Алессандро Матри («Брешиа») - Федерика Нарги

Подруга Маттео Политано («Наполи») - Сильвия Ди Виченцо

Жена Криштиану Роналду («Ювентус») - Джорджина Родригес

Жена Чиро Иммобиле («Лацио») - Джессика Малена

Подруга Дугласа Косты («Ювентус») - Наталья Феликс

Подруга Лаутаро Мартинеса («Интер») - Агус Гандольфо

Подруга Паулу Дибалы («Ювентус») - Ориана Сабатини

Жена Данило Д’Амброзио («Интер») - Энца де Кристофаро

Жена Лоренцо Инсинье («Наполи») - Дженовеффа Дароне

Жена Войцеха Щесны («Ювентус») - Марина Лущенко

Подруга Давиде Калабриа («Милан») - Илария Беллони

Жена Фабио Квальяреллы («Сампдория») - Дебора Сальваладжио

Жена Джорджо Кьеллини («Ювентус») - Каролина Бонисталли

Жена Джампаоло Паццини («Верона») - Сильвия Слитти

Подруга Доменико Берарди («Сассуоло») - Франческа Фантуцци

Подруга Николо Дзаньоло («Рома») - Сара Скаперротта

Подруга Джованни Симеоне («Кальяри») - Джулия Коппини

Жена Эдина Джеко («Рома») - Амра Силаджич

Подруга Аркадиуша Милика («Наполи») - Джессика Циолек

Напомним, что недавно мы предлагали Вам выбрать самую красивую девушку российского футбола.