Золотые мячи Серии А. Выбираем самую красивую девушку итальянского футбола

«Соккер.ру» предлагает посмотреть на самую красивую сторону чемпионата Италии.
Мы составили двадцатку самых красивых жен и подруг представителей Серии А. Список не имеет рейтинговых свойств, кто всех красивее и милее - решать Вам.
Жена Джанлуиджи Буффона («Ювентус») - Илария Д'Амико
Жена Алессандро Матри («Брешиа») - Федерика Нарги
Подруга Маттео Политано («Наполи») - Сильвия Ди Виченцо
Жена Криштиану Роналду («Ювентус») - Джорджина Родригес
Жена Чиро Иммобиле («Лацио») - Джессика Малена
Подруга Дугласа Косты («Ювентус») - Наталья Феликс
Подруга Лаутаро Мартинеса («Интер») - Агус Гандольфо
Подруга Паулу Дибалы («Ювентус») - Ориана Сабатини
Жена Данило Д’Амброзио («Интер») - Энца де Кристофаро
Жена Лоренцо Инсинье («Наполи») - Дженовеффа Дароне
Жена Войцеха Щесны («Ювентус») - Марина Лущенко
Подруга Давиде Калабриа («Милан») - Илария Беллони
Жена Фабио Квальяреллы («Сампдория») - Дебора Сальваладжио
Жена Джорджо Кьеллини («Ювентус») - Каролина Бонисталли
Жена Джампаоло Паццини («Верона») - Сильвия Слитти
Подруга Доменико Берарди («Сассуоло») - Франческа Фантуцци
Подруга Николо Дзаньоло («Рома») - Сара Скаперротта
Подруга Джованни Симеоне («Кальяри») - Джулия Коппини
Жена Эдина Джеко («Рома») - Амра Силаджич
Подруга Аркадиуша Милика («Наполи») - Джессика Циолек
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