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Золотые мячи Серии А. Выбираем самую красивую девушку итальянского футбола

сегодня, 08:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь
Джеко Эдин
Джеко Эдин
Нападающий

«Соккер.ру» предлагает посмотреть на самую красивую сторону чемпионата Италии.

Мы составили двадцатку самых красивых жен и подруг представителей Серии А. Список не имеет рейтинговых свойств, кто всех красивее и милее - решать Вам.

Жена Джанлуиджи Буффона («Ювентус») - Илария Д'Амико

Жена Алессандро Матри («Брешиа») - Федерика Нарги

Подруга Маттео Политано («Наполи») - Сильвия Ди Виченцо

Жена Криштиану Роналду («Ювентус») - Джорджина Родригес

Жена Чиро Иммобиле («Лацио») - Джессика Малена

Подруга Дугласа Косты («Ювентус») - Наталья Феликс

Подруга Лаутаро Мартинеса («Интер») - Агус Гандольфо

Подруга Паулу Дибалы («Ювентус») - Ориана Сабатини

Жена Данило Д’Амброзио («Интер») - Энца де Кристофаро

Жена Лоренцо Инсинье («Наполи») - Дженовеффа Дароне

Жена Войцеха Щесны («Ювентус») - Марина Лущенко

Подруга Давиде Калабриа («Милан») - Илария Беллони

Жена Фабио Квальяреллы («Сампдория») - Дебора Сальваладжио

Жена Джорджо Кьеллини («Ювентус») - Каролина Бонисталли

Жена Джампаоло Паццини («Верона») - Сильвия Слитти

Подруга Доменико Берарди («Сассуоло») - Франческа Фантуцци

Подруга Николо Дзаньоло («Рома») - Сара Скаперротта

Подруга Джованни Симеоне («Кальяри») - Джулия Коппини

Жена Эдина Джеко («Рома») - Амра Силаджич

Подруга Аркадиуша Милика («Наполи») - Джессика Циолек

Напомним, что недавно мы предлагали Вам выбрать самую красивую девушку российского футбола.

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