«Лион» упускает возможности

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сегодня, 10:10

Давление на Руди Гарсия в «Лионе» усиливается. Команда все менее управляемая, а раздражение от результатов нарастает. «Соккер.ру» - об очередной осечке лионцев.

Переход Руди Гарсия в «Лион» должен был встряхнуть команду и наладить стабильную игру. Однако ни толковой встряски, ни стабилизации не наступило. А в последнее время все больше нервозности из-за регулярных осечек и неубедительной игры. Традиционно Гарсия удавалось как раз справиться с нестабильностью в тех местах, куда он приходил. Как минимум, на первых порах. Однако с «Лионом» пока получается иначе. Конечно, он приподнял команду из нижней части турнирной таблицы, где ее принял, но удовлетворения на более или менее длительном отрезке игра команды не приносит.

Во многом, конечно, это обусловлено кадровыми проблемами и вылетом лидера атак Мемфиса Депая на длительный срок. Попытки компенсировать потери предпринимались в январе – руководству удалось укрепить атаку Карлом Токо-Экамби, который забил в дебютном матче с «Тулузой» (3:0), затем отличился в игре с «Ниццей» (1:2), но лионцы уступили. Также из Бразилии был выписан полузащитник Бруну Гимараеш. Однако маловероятно, что эти точечные усиления каким-то образом повлияют на игру «Лиона» - в ней заметны системные просадки, вызванные неспособностью команды найти баланс между атакой и обороной. Причем слом тянется с меньшей или большей выраженностью с самого начала сезона.

Тогда «Лион» утратил свою главную особенность – уклон в атакующий футбол, который не терялся при различных тренерах в предыдущие годы, даже в самые неудачные. При этом атакующий потенциал состава едва ли не лучший в Лиге 1. В нынешнем сезоне «Лион» попытался справиться с другой тянущейся проблемой – ошибками в обороне. Однако попытка сконцентрировать внимание на защите приводит к беспомощности впереди. И это раздражает не только болельщиков, которые привыкли видеть «Лион» совсем иным, даже если и уступающим, но забивающим много. А вот последняя домашняя ничья с «Амьеном» (0:0) привела к таким комментариям.

Антони Лопеш (вратарь «Лиона»): «Это очень неутешительный результат. Мы могли подняться в турнирной таблице, но все же цели не достигли. Слишком много возились с мячом. Нужно доводить мяч до ворот и создавать опасность. Мы потеряли два очка и не смогли воспользоваться возможностью. В последних двух матчах мы недосчитались пяти баллов».

Руди Гарсия (главный тренер «Лиона»): «Мы слишком мало атаковали, нам не хватало мобильности и верных решений при владении мячом. Если не будем действовать коллективно и более активно впереди, то не сможем дестабилизировать противника. Впереди у нас матч с ПСЖ , и если мы повторим те же ошибки, то нам придется тяжело. Нам не удалось забить, что случается с нами крайне редко. Это нельзя считать какой-то тенденцией. Мы выкладывались по полной, но этого не хватило. Слишком многие игроки выступили ниже своего обычного уровня. Нужно задаться вопросом, стала ли усталость причиной этого. Обидный исход, потому что результаты конкурентов позволяли нам приблизиться к подиуму».

Действительно, «Ренн», который занимает третье место в Лиге 1, позволял приблизиться к нему, поскольку уступил в этом туре «Лиллю». «Монпелье» тоже допустил осечку, сыграв вничью с «Метцем», но лионцы этим не воспользовались и оказались на шестом месте с отставанием от третьей позиции на семь очков. А отставание от второй позиции и «Марселя», который на ней располагается, уже достигло 13 очков. Ровно столько же, например, до «Лиона» тому же «Амьену», который располагается на 19-й позиции. Так что «Лион» сейчас скорее не борец за место в тройке, а участник плотной заварушки в середине – до 15-й позиции всего пять очков, то есть меньше, чем «Лиону» до первой тройки.

Гарсия, конечно, храбрится, говоря о том, что «Лион» редко не забивает. Однако игра лионцев против предпоследней команды Лиги 1 в атаке выглядела малоубедительно именно в атаке. По сравнению с матчем против «Ниццы», который был ранее проигран, Гарсия произвел пять перестановок, но свежести и идей это в игру не внесло. В первой половине матча «Амьен» даже был опаснее. Постепенно «Лион» действовал все более открыто, но это приводило только к ошибкам в защите и провоцировал остроту у «Амьена».

Перестановка немного помогла, но только за счет индивидуальной активности 16-летнего Райана Шерки. Достаточно отчаянный шаг – пытаться обострить за счет вот такого действия. Это, конечно, говорит о том, что у «Лиона» по-прежнему хорошая академия, выпускающая интересных талантливых игроков, но одновременно подчеркивает, что у Гарсия нет действенных инструментов обострять и вносить тактическое разнообразие за счет имеющегося набора исполнителей, входящих в основную обойму. При этом, что их статус и класс сомнений не вызывают.

Что интересно, болельщики «Лиона» особо не верят в перспективы при Гарсия. И это не только из-за его марсельского прошлого и критических стрел, ранее выпущенных в «Лион». Как правило, если у Гарсия сразу не получается, то эти проблемы только накапливаются со временем. Исправлять ситуацию, возникшую при его правлении, ему же самому почти никогда не удавалось. Поэтому наверняка уже сейчас Жан-Мишель Ола думает о возможности сменить тренера летом. А болельщики снова все чаще произносят имя Лорана Блана.