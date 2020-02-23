Агбонлахор: «„Ливерпулю“ не хватает такого игрока, как Грилиш»

Бывший игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор в общении с Bet O’Clock заявил, что полузащитник бирмингемцев Джек Грилиш мог бы усилить «Ливерпуль» и «Челси».
Он – тот игрок, которого сейчас не хватает многим командам. Я смотрю на «Ливерпуль», и они выдающийся коллектив, но им не хватает такого игрока, как он. «Челси» не может вскрывать защиту соперников, и им недостает кого-то наподобие Джека. Мэйсон Маунт не находится на уровне Грилиша.
Отметим, что в последнее время слухи связывают Грилиша с потенциальным переходом в МЮ. Кроме того, сообщалось, что хавбеком интересуется «Ман Сити».