Агбонлахор: «„Ливерпулю“ не хватает такого игрока, как Грилиш»

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сегодня, 10:02

Бывший игрок «Астон Виллы» в общении с Bet O’Clock заявил, что полузащитник бирмингемцев мог бы усилить «Ливерпуль» и «Челси».

Он – тот игрок, которого сейчас не хватает многим командам. Я смотрю на «Ливерпуль», и они выдающийся коллектив, но им не хватает такого игрока, как он. «Челси» не может вскрывать защиту соперников, и им недостает кого-то наподобие Джека. Мэйсон Маунт не находится на уровне Грилиша.