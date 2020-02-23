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Венгер заявил, что «Арсенал» может финишировать в топ-4 АПЛ

сегодня, 09:43
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон19:30 Не начался

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в эфире телеканала beIN Sports заявил, что «канониры» могут финишировать в первой четверке команд АПЛ в нынешнем сезоне.

После игры [с «Эвертоном»] у нас останется 11 матчей, будет разыграно 33 очка. В случае победы [над «Эвертоном»] у команды будет 37 очков и 11 встреч в запасе. Если они наберут 22-25 очков, у них будет шанс.

На данный момент «Арсенал» занимает 11-е место в таблице АПЛ (34 очка). От зоны Лиги чемпионов лондонцев отделяют 10 баллов. Вскоре «канониры» сыграют с «Эвертоном» в матче 27-го тура Премьер-Лиги.

Отметим, что в общении с журналистами Венгер также высказался о «Ливерпуле».  

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:20
Уже не может.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:51
старик бредит ))) им бы в первую десятку подняться
на 11 месте сейчас )))
ЛОЛ
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