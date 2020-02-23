Артета: «Сака - очень смелый парень»...

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением об игре полузащитника .

Мой приоритет в том, чтобы он продолжал играть так, как он играет сейчас.

Он очень смелый парень. Каждый раз, когда он подходит к воротам, он пытается создать проблемы для обороны соперника. Он заслуживает получать шансы, чтобы проявить себя. Он отлично подходит для клуба.