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Артета: «Сака - очень смелый парень»

сегодня, 09:14

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре полузащитника Бакайо Сака

Мой приоритет в том, чтобы он продолжал играть так, как он играет сейчас. 

Он очень смелый парень. Каждый раз, когда он подходит к воротам, он пытается создать проблемы для обороны соперника. Он заслуживает получать шансы, чтобы проявить себя. Он отлично подходит для клуба.

Напомним, что Сака стал лучшим ассистентом «Арсенала» в нынешнем сезоне.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:42
Артета: «Сака - очень смелый парень»...

У нас в детстве во дворе это имя имело противоположное значение...))
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