Артета: «Сака - очень смелый парень»...

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре полузащитника Бакайо Сака.
Мой приоритет в том, чтобы он продолжал играть так, как он играет сейчас.
Он очень смелый парень. Каждый раз, когда он подходит к воротам, он пытается создать проблемы для обороны соперника. Он заслуживает получать шансы, чтобы проявить себя. Он отлично подходит для клуба.
Напомним, что Сака стал лучшим ассистентом «Арсенала» в нынешнем сезоне.
У нас в детстве во дворе это имя имело противоположное значение...))
У нас в детстве во дворе это имя имело противоположное значение...))