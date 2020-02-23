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Исламхан: «После контракта вернусь в „Зенит“? Пока не знаю»

сегодня, 09:30

Казахстанский футболист Бауыржан Исламхан в интервью YouTube-каналу «Нурсултан Курман» рассказал о возможном возвращении в «Зенит». Напомним, что игрок был близок к переходу в петербургский клуб, однако перешел в «Аль-Аин»

После контракта вернусь в «Зенит»? Пока не знаю. Сейчас я являюсь игроком «Аль-Аина». Я отработаю свой контракт до конца, а дальше посмотрим.

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Trepanator
Trepanator
сегодня в 10:26
Бауыржан настоящая легенда Зенита,пока он был в команде многомиллиардная армия болельщиков этой прекрасной команды смогла наслаждаться впервые игрой настоящего мастера!
Trepanator
Trepanator
сегодня в 10:22
Скорей возвращайся,фэны Зенита и Мюллер тебя очень ждут! Ты настоящая надежда,на то что Зенит сможет побеждать с тобой без помощи судей и админресурса!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:14
Вряд ли
nubom
nubom
сегодня в 10:09
Я думаю, что через полгода, Кайрат накопит деньги на Исламхана Бауыржана...:)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:57
Исламхана Бауыржана с Днём Рождения !!!

Но даже в этот двойной для него праздник невольно возникает вопрос ...как можно вернуться туда где не был ???..))

У Семака лимит...но с нового сезона если ,я правильно понял, игроки из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не будут считаться легионерами......
И тогда ( по истечению контракта с Аль Аином 30.06.20) - Добро Пожаловать в Питер ...лучший игрок Казахстана !!!!!!! ????
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