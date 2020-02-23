Исламхан: «После контракта вернусь в „Зенит“? Пока не знаю»

Казахстанский футболист Бауыржан Исламхан в интервью YouTube-каналу «Нурсултан Курман» рассказал о возможном возвращении в «Зенит». Напомним, что игрок был близок к переходу в петербургский клуб, однако перешел в «Аль-Аин».
После контракта вернусь в «Зенит»? Пока не знаю. Сейчас я являюсь игроком «Аль-Аина». Я отработаю свой контракт до конца, а дальше посмотрим.
Но даже в этот двойной для него праздник невольно возникает вопрос ...как можно вернуться туда где не был ???..))
У Семака лимит...но с нового сезона если ,я правильно понял, игроки из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не будут считаться легионерами......
И тогда ( по истечению контракта с Аль Аином 30.06.20) - Добро Пожаловать в Питер ...лучший игрок Казахстана !!!!!!! ????
Но даже в этот двойной для него праздник невольно возникает вопрос ...как можно вернуться туда где не был ???..))
У Семака лимит...но с нового сезона если ,я правильно понял, игроки из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не будут считаться легионерами......
И тогда ( по истечению контракта с Аль Аином 30.06.20) - Добро Пожаловать в Питер ...лучший игрок Казахстана !!!!!!! ????