Исламхан: «После контракта вернусь в „Зенит“? Пока не знаю»

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сегодня, 09:30

Казахстанский футболист в интервью YouTube-каналу «Нурсултан Курман» рассказал о возможном возвращении в «Зенит». Напомним, что игрок был близок к переходу в петербургский клуб, однако перешел в «Аль-Аин».