Ребров готовится к сбору «Спартака» на коньках

Вратарь «Спартака» Артём Ребров показал, как индивидуально готовится к предстоящим сборам московской команды.
«В подготовке к сборам все методы хороши», — написал Ребров в своём аккаунте в Instagram, приложив видео, где он занимается на специальном тренажере, имитирующем бег на коньках во время хоккейного матча.
Недавно голкипер «красно-белых» также встретился с болельщиками.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу