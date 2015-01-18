Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2014/2015

Ребров готовится к сбору «Спартака» на коньках

18 января 2015, 20:15
Вратарь «Спартака» Артём Ребров показал, как индивидуально готовится к предстоящим сборам московской команды.

«В подготовке к сборам все методы хороши», — написал Ребров в своём аккаунте в Instagram, приложив видео, где он занимается на специальном тренажере, имитирующем бег на коньках во время хоккейного матча.

Недавно голкипер «красно-белых» также встретился с болельщиками.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кержаков: «„Зенит“ настраивается на совершенно другой матч с „Лацио“»
23 ноября 2020
«Наш волшебник». «Ростов» хвалит игру Ерёменко
30 декабря 2019 Фото
Глушаков: «У меня еще много сил для выступления на высоком уровне»
30 декабря 2019
Агент Смолова: «Вариант с переходом в МЮ был реальным для Фёдора»
24 декабря 2019
ОфициальноМ. Григорьев покинул курский «Авангард»
19 декабря 2019
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
18 декабря 2019
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 