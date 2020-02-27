Роналду и Месси нет среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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сегодня, 02:34

Определилась четвёрка футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Серж Гнабри («Бавария») – 2 гола в матче с «Челси» (3:0);

Серхио Бускетс («Барселона») – точность передач - 91% в матче с «Наполи» (1:1);

Уссем Ауар («Лион») – 1 голевая передача в матче с «Ювентусом» (1:0);

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Реалом» (2:1).