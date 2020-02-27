Роналду и Месси нет среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Определилась четвёрка футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Список номинантов:
Серж Гнабри («Бавария») – 2 гола в матче с «Челси» (3:0);
Серхио Бускетс («Барселона») – точность передач - 91% в матче с «Наполи» (1:1);
Уссем Ауар («Лион») – 1 голевая передача в матче с «Ювентусом» (1:0);
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Реалом» (2:1).
Если не он, то КДБ конечно! Хотя и Гнабри тоже!
Короче, кто-то из КДБ или Гнабри! У КДБ конечно соперник намного сильнее был.
Если не он, то КДБ конечно! Хотя и Гнабри тоже!
Короче, кто-то из КДБ или Гнабри! У КДБ конечно соперник намного сильнее был.