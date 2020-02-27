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Роналду и Месси нет среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

сегодня, 02:34

Определилась четвёрка футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Серж Гнабри («Бавария») – 2 гола в матче с «Челси» (3:0);
Серхио Бускетс («Барселона») – точность передач - 91% в матче с «Наполи» (1:1);
Уссем Ауар («Лион») – 1 голевая передача в матче с «Ювентусом» (1:0);
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Реалом» (2:1).

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 03:41
Гнабри или Кдб
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 03:22
Альфонсо Дэйвис был хорош, и в атаке и в обороне
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 03:03
заголовок в духе "Месси и Роналду не вызваны в сборную России"
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:47
Лучшим по мне должен быть- Левандовски, если не ошибаюсь, то у него гол+2 голевые передачи!!!
Если не он, то КДБ конечно! Хотя и Гнабри тоже!
Короче, кто-то из КДБ или Гнабри! У КДБ конечно соперник намного сильнее был.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:45
А за что они там должны были быть???
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