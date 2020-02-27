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Де Брюйне признан лучшим игроком матча «Реал» - «Манчестер Сити»

сегодня, 01:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Хавбек «горожан» успешно реализовал пенальти, а также отличился результативной передачей.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:55
Как игрок может он и лучший!
Но как человек повлиявший на результат - лучший это Орсато!
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 01:53
если я правильно помню, у него конфликт с Куртуа на фоне того что тот имел шашни с его женой? Если так, то наверное Кевину очень понравился забитый пенальти)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cevin cigan
сегодня в 01:41
Де Брюйне провел отличный матч,даже дело не в голевой дело и пенальти,а в том,что он отлично понимает и читает игру.Все передачи в тему,если ситуация требует что мяч шел на ход,он идёт на ход,надо в недодачу,не вопрос....
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 01:29
Хороший матч провёл. Чувствуется что настоящий лидер МС. Вот в Реале такого не нашлось............
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:28
Крутой игрок , его отношение к делу должно быть примером для погбы
Максим8787
Максим8787
сегодня в 01:27
Де Брюйне всегда лучший в МС
Заратустра
Заратустра
сегодня в 01:27
Голевую красиво исполнил.
da da da
da da da
сегодня в 01:20
по делу.
к слову до матча ставил на 1-3,знал что Сити пропустит точно,и даже кто может привезти,а именно Отаменди.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 01:16
Заслужил! Де Брюйне был очень хорош.
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