Де Брюйне признан лучшим игроком матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
Хавбек «горожан» успешно реализовал пенальти, а также отличился результативной передачей.
|Реал1 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
Хавбек «горожан» успешно реализовал пенальти, а также отличился результативной передачей.
Но как человек повлиявший на результат - лучший это Орсато!
Но как человек повлиявший на результат - лучший это Орсато!
к слову до матча ставил на 1-3,знал что Сити пропустит точно,и даже кто может привезти,а именно Отаменди.
к слову до матча ставил на 1-3,знал что Сити пропустит точно,и даже кто может привезти,а именно Отаменди.