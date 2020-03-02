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«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

02 марта 2020, 19:47

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Каталонцы предложили миланскому клубу за нападающего 70 миллионов евро и двоих игроков – хавбека Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду, сообщает источник со ссылкой на FCInterNews.

Отмечается, что «Барселона» готова платить Мартинесу семь миллионов евро за сезон. Эта сумма более чем втрое превышает зарплату игрока в «Интере». Также «Барса» предусмотрела бонусные выплаты для форварда.

Напомним, что ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о потенциальном трансфере Мартинеса в каталонский клуб.   

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Все комментарии
shlifen
shlifen
03 марта в 14:26
В первую очередь в Барсе пора менять президента, во вторую тренера (это руководство никогда не рискнет пригласить например Нагельсмана), в третью - купить качественных ЦЗ и ПЗ, найти замену Альбе в Валенсии =)) А уже потом покупать форвардов. А то уже накупили Дембеле, Гризмана и Коута - суммарно за 350-370 лимонов, толку нет, а в обороне дыра =((( такое ощущение что все уже поняли ценность защитников, но в Барсе ещё нет =(((
Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 09:15
Зачем брать новых игроков?
Сначала нужно решить проблему Месси.
Пусть играет в футбол и больше никуда не лезет.
Установку на игру должен делать тренер, а не подлиза Лионеля.
Командир танка
Командир танка
03 марта в 08:17
Есть мнение, что если перейдёт то стрельнет
liverpool-today
liverpool-today
03 марта в 07:22
Слишком щедро для него. Да и сомнительно, что заиграет также как Суарес.
Agamaga
Agamaga
03 марта в 07:15
Всякие приходили в Барсу, но не все были свои.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 06:53
Только закрылось зимнее окно, они уже за летнее торгуюЦЦа.
Василий 50
Василий 50
03 марта в 06:36
"Скромное" предложение...
Месси сжирает гораздо больше.
спартак 1987
спартак 1987
03 марта в 01:20, ред.
Мбаппе нужно подписывать или Холланда, а не Мартинеса. состав нужно барсе омолаживать, Бускетса пора на пенсию отправлять, Месси своим выходом один на один во втором тайме против реала тоже дал повод задуматься о скором завершение карьеры, скоростёнка стала западать у Леонеля. Гризманн похоже своим никогда в барсе не станет и состав летом нужно омолаживать и качественно усилить, чтобы потеря Суареса больше не была катастрофой
Башмакоса
Башмакоса
02 марта в 23:50
Хорошее предложение для Интера. Два игрока под основу плюс 70 лямов - довольно щедро.
калач
калач ответил ALBA BARCELONA 21
02 марта в 23:50
Скорость любого игрока Реала быстрее,чем Лаутаро Мартинеса,он не уровень Барсы,Реала,Ливерпуля. Что за позорное тупое руководство у Барсы,все силы и деньги надо в сторону Неймара,только он способен помочь в нападении Барсе лет пять.Смотрите в Ютуб,какой медлительный этот Лаутаро,он станет жертвой для игроков Реала.Вот Месси чуть потерял скорость и уже не может забивать Реалу,потому,что игроки Реала очень быстрые,спринтеры,потому что именно таких они покупают.
Суарес тоже не сильно пейсовый, главное выгрызает голевые моменты почти из любого положения, надеюсь этот окажется таким же
калач
калач
02 марта в 23:47
отдать терминатора Видаля и оставить блатное бревно Бускетса....
отдать Семеду и оставить старого Пике тоже попавшего по-блату
NOVA
NOVA
02 марта в 23:43
150 минимум надо интеру просить!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Конфедерат
02 марта в 22:48
Такое ощущение что б Барсе за трансферы отвечают вредители-диверсанты... Ведь есть Вернер, Холланд, Мбаппе они же в разы лучше. Уже купили афро-данчанина (ЗАЧЕМ) в дубль, пора и в основу форварда искать!!
Ты лучше знаешь,чем Абидаль кто лучше для Барсы,я не шучу.Перечисленные тобой все лучше Лаутаро но они решили его,он подобен Коутиньо,ничего не покажет в Барсе,затем сядет на скамейку,в аренду и продадут затем два раза дешевле.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответил Red_team
02 марта в 22:42
Семеду не плох, а вот Видаль и Дембиля им точно не нужны
Raamtvall
Raamtvall
02 марта в 22:36
Совсем уже озверели. Копейки плюс два мусора за одного из лучших напов в Италии на данный момент? Пусть балет утрётся своим Брэтуэйтом и успокоится.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
02 марта в 22:31
Скорость любого игрока Реала быстрее,чем Лаутаро Мартинеса,он не уровень Барсы,Реала,Ливерпуля.
Что за позорное тупое руководство у Барсы,все силы и деньги надо в сторону Неймара,только он способен помочь в нападении Барсе лет пять.Смотрите в Ютуб,какой медлительный этот Лаутаро,он станет жертвой для игроков Реала.Вот Месси чуть потерял скорость и уже не может забивать Реалу,потому,что игроки Реала очень быстрые,спринтеры,потому что именно таких они покупают.
ошалевший
ошалевший
02 марта в 22:28
у мартинеса зарплата 2 ляма в год? дзюба бы даже на тренеровки на полставки ходил за такие деньги,молчу уже о малкомах
Red_team
Red_team
02 марта в 22:16
Пхах, Барса совсем Интер за слоупоков держит? =) 70 лямов + эти двое = 70 лямов + 2 мешка лука - это смехота за Лаутаро, особенно если учитывать за сколько Барса брала всяких Дембелей с Гризманами =)
Стеллс
Стеллс
02 марта в 21:56, ред.
Как можно вообще обсуждать эту чушь?Обмен,да ещё на Семедо и Видаля?При том,что Интер пытается уговорить его подписать новый выкуп в 2 раза больше и вообще не хочет отпускать.А разрешение Интер дал на ведение переговоров?Но главное,иксперты уже отписались.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
02 марта в 21:52
Это начало конца
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
02 марта в 21:44
Барсе надо вернуть Траоре такой таран не помешает по лучше Месси играет
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
02 марта в 21:42
Барсе такой нап нужен
Конфедерат
Конфедерат
02 марта в 21:32
Такое ощущение что б Барсе за трансферы отвечают вредители-диверсанты... Ведь есть Вернер, Холланд, Мбаппе они же в разы лучше. Уже купили афро-данчанина (ЗАЧЕМ) в дубль, пора и в основу форварда искать!!
Bullкин
Bullкин
02 марта в 21:04
Скоро гному залижут очко до растворения ректального кольца. "Хочу тех напарников в атаку, а теперь этих". А то, что защита в полном составе, как для топ-клуба, отсутствует - на это наплевать. Да и в центре, если де Лигт не заиграет, а Бускетс доломается, дыра. А они Видаля меняют! Единственного носителя стальных футбольных яиц в команде. Пока не продадут гнома - к Барсе не вернётся былое величие.
Тео Джонс
Тео Джонс
02 марта в 20:54, ред.
Защитников центральных купить нормальных, да и крайних по сути так же не могут додуматься, зато в атаку накидываться на все, что блестит пожалуйста.
ДСА
ДСА
02 марта в 20:44
Будет ещё минимум два.
Ruslik1982
Ruslik1982
02 марта в 20:34
малкома бы лучше выкупили обратно за 10 млн
Ruslik1982
Ruslik1982
02 марта в 20:33
что это за еще одно днище за 100 млн?
Dima salev
Dima salev
02 марта в 20:26
Зачем Барсе второй Гризман?
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 20:03
Зашевелились?!?
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