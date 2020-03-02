«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

1583167659

02 марта 2020, 19:47

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» . Каталонцы предложили миланскому клубу за нападающего 70 миллионов евро и двоих игроков – хавбека и защитника , сообщает источник со ссылкой на FCInterNews.

Отмечается, что «Барселона» готова платить Мартинесу семь миллионов евро за сезон. Эта сумма более чем втрое превышает зарплату игрока в «Интере». Также «Барса» предусмотрела бонусные выплаты для форварда.

Напомним, что ранее капитан «Барселоны» высказался о потенциальном трансфере Мартинеса в каталонский клуб.