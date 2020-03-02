«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Каталонцы предложили миланскому клубу за нападающего 70 миллионов евро и двоих игроков – хавбека Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду, сообщает источник со ссылкой на FCInterNews.
Отмечается, что «Барселона» готова платить Мартинесу семь миллионов евро за сезон. Эта сумма более чем втрое превышает зарплату игрока в «Интере». Также «Барса» предусмотрела бонусные выплаты для форварда.
Напомним, что ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о потенциальном трансфере Мартинеса в каталонский клуб.
Сначала нужно решить проблему Месси.
Пусть играет в футбол и больше никуда не лезет.
Установку на игру должен делать тренер, а не подлиза Лионеля.
Сначала нужно решить проблему Месси.
Пусть играет в футбол и больше никуда не лезет.
Установку на игру должен делать тренер, а не подлиза Лионеля.
Месси сжирает гораздо больше.
Месси сжирает гораздо больше.
отдать Семеду и оставить старого Пике тоже попавшего по-блату
отдать Семеду и оставить старого Пике тоже попавшего по-блату
Что за позорное тупое руководство у Барсы,все силы и деньги надо в сторону Неймара,только он способен помочь в нападении Барсе лет пять.Смотрите в Ютуб,какой медлительный этот Лаутаро,он станет жертвой для игроков Реала.Вот Месси чуть потерял скорость и уже не может забивать Реалу,потому,что игроки Реала очень быстрые,спринтеры,потому что именно таких они покупают.
Что за позорное тупое руководство у Барсы,все силы и деньги надо в сторону Неймара,только он способен помочь в нападении Барсе лет пять.Смотрите в Ютуб,какой медлительный этот Лаутаро,он станет жертвой для игроков Реала.Вот Месси чуть потерял скорость и уже не может забивать Реалу,потому,что игроки Реала очень быстрые,спринтеры,потому что именно таких они покупают.