ГлавнаяНовости

Деспотович: «Как „Оренбург“ мог сдать игру, если нам очки нужны, как хлеб?»

11 марта 2020, 23:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович прокомментировал поражение в перенесённом матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:5).

Это футбол, бывает всё. В матче были и красивые голы, но, увы, ошибка решила всё. Ошибка нас не подкосила, у нас были моменты, и, если бы мы забили гол, игра сложилась бы по-другому. Когда наш матч переносили, мы были в лучшей форме, чем «Сочи», но у них тогда болело очень много игроков. Не думаю, что наше руководство настаивало на игре в тот день.

Мы все профессионалы, в том числе и Федотов. Каждый едет туда, где ему лучше. Сегодня он показал, что очень хорошо знает нас и наши возможности, был на шаг впереди нас. Потому он и выиграл этот матч.

После автогола будут писать, что мы сдали игру? Как мы можем сдать игру, если нам очки нужны, как хлеб? Мы хотим остаться в Премьер-Лиге, у нас сегодня были моменты. Забей мы их, выиграли бы сегодня.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Крыховяк: «Ситуация с коронавирусом — тест на нашу ответственность»
Вчера, 08:19 Комментарии3
Малком: «Моя позиция – вингер, но готов играть там, где скажет тренер»
06 марта Комментарии17
Жиго: «Переломить игру с ЦСКА помогли наши фанаты»
05 марта Комментарии8
Ларссон: «Москва сегодня красно-белая»
05 марта Комментарии7
Берг: «Нам предстоит интересная борьба за место в зоне Лиги чемпионов»
03 марта Комментарии5
Берг: «Потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым партнерам»
03 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
12 марта в 06:29
Зенит, Оренбург и Сочи всегда договорятся.
VAN ARM
VAN ARM
12 марта в 06:16
так вот и ответь нам))как? позорище!
wingback
wingback
12 марта в 06:15
Хряков нужно сплавлять в пердив их же манером - через кабинет...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
12 марта в 00:31
Как? Приказом сверху.
311
311 ответил RussianMango
12 марта в 00:26
На хлеб с икоркой заработали...а очки с другими клубами заработаете.
В следующем туре с аутсайдером!)
Footbolista
Footbolista
12 марта в 00:03
Оренбург хлебный край...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
11 марта в 23:39
На воре и шапка горит
Иван Тасминский
Иван Тасминский
11 марта в 23:22
    RussianMango
    RussianMango
    11 марта в 23:22
    На хлеб с икоркой заработали...а очки с другими клубами заработаете.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100