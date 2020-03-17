«Трабзонспор» разорвал контракт с Оби Микелом после отказа выходить на матч

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вчера, 22:34

«Трабзонспор» на официальном сайте сообщил о разрыве контракта с полузащитником .

Соглашение между 32-летним нигерийским футболистом и турецким клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Судя по всему, причиной разрыва стал недавний отказ Оби Микела выходить на матч чемпионата Турции из-за опасений заражения коронавирусом.

Оби Микел перешёл в «Трабзонспор» в начале июля прошлого года. С тех пор принял участие в 19 матчах чемпионата Турции, в которых получил 6 жёлтых карточек.