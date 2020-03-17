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Хавбек «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом

вчера, 21:39

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте сообщила, что полузащитник команды Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус.

Блез Матюиди прошел медицинское обследование, которое показало положительный результат на COVID-19. Футболист, со среды, 11 марта, находится в добровольной изоляции у себя дома, и будет продолжать находиться под контролем и следовать тому же режиму. Он в порядке и не чувствует симптомов болезни.

Это уже второй случай заражения коронавирусом в первой команде «Юве». Ранее вирусом заразился Даниэле Ругани

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:08
Только здоровья!
ошалевший
ошалевший ответил Valeriy Lutsak
вчера в 23:39
Выздоравливай Блез! Чемпионат ещё не окончен!☝️
думаешь?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 22:55
Выздоравливай Блез! Чемпионат ещё не окончен!☝️
shlomo
shlomo
вчера в 22:24
Здоровья!
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