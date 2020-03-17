Хавбек «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом

Пресс-служба «Ювентуса» на официальном сайте сообщила, что полузащитник команды Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус.
Блез Матюиди прошел медицинское обследование, которое показало положительный результат на COVID-19. Футболист, со среды, 11 марта, находится в добровольной изоляции у себя дома, и будет продолжать находиться под контролем и следовать тому же режиму. Он в порядке и не чувствует симптомов болезни.
Это уже второй случай заражения коронавирусом в первой команде «Юве». Ранее вирусом заразился Даниэле Ругани.