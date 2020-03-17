Владелец «Лудогорца» Домусчиев заразился коронавирусом

Владелец болгарского клуба «Лудогорец» Кирил Домусчиев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус
Дорогие друзья, после первого отрицательного теста на COVID-19 я также ощущал недомогание и сдал второй тест, который оказался положительным. В соответствии с требованиями я соблюдаю карантин, нахожусь в изоляции и прохожу лечение. Спасибо медицинским сотрудникам за заботу! Верю, что скоро поправлюсь и снова буду с вами! Действуйте с осторожностью, следуйте всем правилам и не бойтесь. Мы будем вместе бороться с этим вирусом
Тем временем владелец «Стяуа» Джиджи Бекали сообщил, что оказал помощь одной из румынских больниц для более успешной работы по противодействию коронавирусу.