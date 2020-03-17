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«Ливерпуль» закрывает фан-шопы в Британии и Ирландии из-за коронавируса

вчера, 21:23

Пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте сообщила, что руководство клуба приняло решение закрыть клубные магазины, музей и ресторан в Великобритании и Ирландии из-за угрозы распространения коронавируса.

Также отменены экскурсии по «Энфилду». Ограничения будут действовать с 18 марта по 4 апреля.

Отмечается, что интернет-магазин клуба продолжит свою работу, как и все точки, торгующие официальной атрибутику клуба, находящиеся за пределами Великобритании и Ирландии.

Также клуб сообщил о запуске пожертвований через смс, так как точки на «Энфилде» и в клубных магазинах, где можно оставить деньги, будут закрыты до 4 апреля. Минимальное пожертвование составляет 5 фунтов.

Коронавирус и футбол

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Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 00:54
всего 5 фунтов... блин а у меня на карте только 50 рублей.... сегодня сбербанку за кредит перевел 6100
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:00, ред.
Кто-то еще топит за ливер?
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