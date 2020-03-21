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21 марта 2020, 14:59

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали 110 тыс. евро.

Пожертвования пошли на защиту малообеспеченных семей, которые столкнулись с финансовыми проблемами на фоне глобальной эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что бывший президент «Милана» и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на борьбу с пандемией коронавируса.