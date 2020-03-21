Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали 110 тыс. евро.
Пожертвования пошли на защиту малообеспеченных семей, которые столкнулись с финансовыми проблемами на фоне глобальной эпидемии коронавируса.
Ранее стало известно, что бывший президент «Милана» и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Но когда человек(или организация) жертвует пол ляма/лям/несколько лямов это нормально воспринимается - понятно что это пиар, но зато и сумма такая что многим поможет. А вот когда багатейшие люди или организации жертвуют копейки(по ихним меркам)... встаёт вопрос в чём суть такого пиара?? Самим не стыдно?? Такие крохи могли и без пиара пожертвовать...
Но когда человек(или организация) жертвует пол ляма/лям/несколько лямов это нормально воспринимается - понятно что это пиар, но зато и сумма такая что многим поможет. А вот когда багатейшие люди или организации жертвуют копейки(по ихним меркам)... встаёт вопрос в чём суть такого пиара?? Самим не стыдно?? Такие крохи могли и без пиара пожертвовать...
на фоне недельного заработка некоторых товарищей
на фоне недельного заработка некоторых товарищей