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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали 110 тыс. евро

21 марта 2020, 14:59

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали 110 тыс. евро.

Пожертвования пошли на защиту малообеспеченных семей, которые столкнулись с финансовыми проблемами на фоне глобальной эпидемии коронавируса. 

Ранее стало известно, что бывший президент «Милана» и экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на борьбу с пандемией коронавируса. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
21 марта в 22:38
Сане утёр нос двум манчестерским клубам и пожертвовал полляма.
Igo0rek
Igo0rek ответил Artuom
21 марта в 17:33
Не много конечно. Но каковы мои возможности... по сравнению с американскими миллиардерами и уж тем более с шейхами... Некоторые футболисты больше пожертвовали чем эти два богатейших клуба.
Каждый жертвует столько, сколько захочет
Igo0rek
Igo0rek ответил Artuom
21 марта в 17:32
Когда открыто поступает инфа о пожертвованиях - это пиар(в 99% случаев). Ведь всегда есть возможность пожертвовать анонимно, "через 5-10 руки" как говорится. Но когда человек(или организация) жертвует пол ляма/лям/несколько лямов это нормально воспринимается - понятно что это пиар, но зато и сумма такая что многим поможет. А вот когда багатейшие люди или организации жертвуют копейки(по ихним меркам)... встаёт вопрос в чём суть такого пиара?? Самим не стыдно?? Такие крохи могли и без пиара пожертвовать...
Пиар, ну и что? Они хотя бы перевели деньги, не важно пиар это или нет. Деньги по факту поступили.
Artuom
Artuom ответил Igo0rek
21 марта в 17:17
Смешно читать про "а че так мало?", "позор, такие копейки". Я просто напомню, что клубы не обязаны вообще какие-либо деньги перечислять... Но тем не менее, они это сделали. А теперь вопрос! Что сделали ВЫ, товарищи критики?!
Когда открыто поступает инфа о пожертвованиях - это пиар(в 99% случаев). Ведь всегда есть возможность пожертвовать анонимно, "через 5-10 руки" как говорится.

Но когда человек(или организация) жертвует пол ляма/лям/несколько лямов это нормально воспринимается - понятно что это пиар, но зато и сумма такая что многим поможет. А вот когда багатейшие люди или организации жертвуют копейки(по ихним меркам)... встаёт вопрос в чём суть такого пиара?? Самим не стыдно?? Такие крохи могли и без пиара пожертвовать...
Artuom
Artuom ответил Igo0rek
21 марта в 16:59
Сам то много перевел?
Не много конечно. Но каковы мои возможности... по сравнению с американскими миллиардерами и уж тем более с шейхами... Некоторые футболисты больше пожертвовали чем эти два богатейших клуба.
Igo0rek
Igo0rek ответил Artuom
21 марта в 16:24
нищеброды...
Сам то много перевел?
Igo0rek
Igo0rek
21 марта в 16:24
Смешно читать про "а че так мало?", "позор, такие копейки". Я просто напомню, что клубы не обязаны вообще какие-либо деньги перечислять... Но тем не менее, они это сделали. А теперь вопрос! Что сделали ВЫ, товарищи критики?!
Artuom
Artuom
21 марта в 16:18
нищеброды...
ДАША Д
ДАША Д
21 марта в 15:49
Это позор, Берлускони респект.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
21 марта в 15:44
чет реально про такое можно было не сообщать, ибо это мелочь по карманам тибзить
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
21 марта в 15:11
Я приветствую такие команды которые в трудное время помогают
волгодон 2
волгодон 2
21 марта в 15:04
скудновато
на фоне недельного заработка некоторых товарищей
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