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Виллиан попросил «Челси» отпустить его в Бразилию к семье

20 марта 2020, 23:51

Полузащитник «Челси» Виллиан попросил у клуба разрешение отправиться в Бразилию, где находятся его жена и дети. Сейчас он пребывает в самоизоляции, как и другие игроки лондонского клуба. В общении с Globo SporTV Виллиан высказался насчет своей просьбы.

Я объяснил ситуацию, я пытаюсь получить разрешение. Я слышал, что игроки других клубов тоже отправляются в Бразилию – может, чтобы быть рядом с семьей в это время.  

Отметим, игроки «Челси» находятся в самоизоляции из-за того, что у вингера «синих» Каллума Хадсона-Одои выявили заражение коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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ДАША Д
ДАША Д
21 марта в 07:11, ред.
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