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Фердинанд рассказал о сильных качествах Грилиша

21 марта 2020, 20:48

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о полузащитнике «Астон Виллы» Джеке Грилише.

Когда Грилиш получает мяч, он может хорошо обращаться с ним, стягивать на себя игроков… На него выдвигаются один или два игрока соперников, и это оставляет свободное пространство для его партнеров по команде. Мне нравится это в Грилише. К тому же у него есть некоторая самоуверенность. Он знает, что является хорошим игроком, который выступает надлежащим образом.

Отметим, что слухи связывают Грилиша с потенциальным переходом в МЮ. Сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить 70 миллионов фунтов за его трансфер.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 марта в 07:07
Грилиш хорош, но 70 платить за него перебор, 50 разумная цена
Faustello
Faustello
21 марта в 21:33
Кто в танки играл поржёт с заголовка )))
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