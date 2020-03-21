Фердинанд рассказал о сильных качествах Грилиша

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о полузащитнике «Астон Виллы» .

Когда Грилиш получает мяч, он может хорошо обращаться с ним, стягивать на себя игроков… На него выдвигаются один или два игрока соперников, и это оставляет свободное пространство для его партнеров по команде. Мне нравится это в Грилише. К тому же у него есть некоторая самоуверенность. Он знает, что является хорошим игроком, который выступает надлежащим образом.