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Фердинанд: «Трент – абсолютно безумный футболист»

21 марта 2020, 18:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. По словам Фердинанда, его не волнует, что Александер-Арнольд выступает в составе принципиального соперника МЮ.

Трент – абсолютно безумный футболист. Мне все равно, что говорят остальные, да, он выступает за «Ливерпуль», мне все равно. Парень умеет играть.   

Отметим, что ранее Фердинанд сравнил двух центрбеков – своего бывшего партнера по МЮ Неманью Видича и игрока «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

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Остапчук 67
Остапчук 67
21 марта в 19:28
Не знаю такого.
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