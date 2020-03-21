Фердинанд: «Трент – абсолютно безумный футболист»

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21 марта 2020, 18:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» похвалил защитника «Ливерпуля» . По словам Фердинанда, его не волнует, что Александер-Арнольд выступает в составе принципиального соперника МЮ .

Трент – абсолютно безумный футболист. Мне все равно, что говорят остальные, да, он выступает за «Ливерпуль», мне все равно. Парень умеет играть.