Фердинанд: «Трент – абсолютно безумный футболист»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. По словам Фердинанда, его не волнует, что Александер-Арнольд выступает в составе принципиального соперника МЮ.
Трент – абсолютно безумный футболист. Мне все равно, что говорят остальные, да, он выступает за «Ливерпуль», мне все равно. Парень умеет играть.
Отметим, что ранее Фердинанд сравнил двух центрбеков – своего бывшего партнера по МЮ Неманью Видича и игрока «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.