Эмери: «У меня были переговоры с итальянскими клубами»

Бывший главный тренер «Арсенала» рассказал, что вел переговоры с клубами из Серии А:

Я 16 лет подряд тренировал, поэтому решил взять небольшой перерыв. Жду проект, который вдохновит меня больше всего. Не исключаю ни одну страну — Англию, Францию, Испанию или Италию.

У меня были переговоры с итальянскими клубами, но нам не удалось договориться. Я открыт для всех клубов. Внимательно слежу за Серией А. Не буду называть клубы, с которыми вел переговоры.