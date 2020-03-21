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Эмери: «У меня были переговоры с итальянскими клубами»

21 марта 2020, 17:36

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что вел переговоры с клубами из Серии А:

Я 16 лет подряд тренировал, поэтому решил взять небольшой перерыв. Жду проект, который вдохновит меня больше всего. Не исключаю ни одну страну — Англию, Францию, Испанию или Италию.

У меня были переговоры с итальянскими клубами, но нам не удалось договориться. Я открыт для всех клубов. Внимательно слежу за Серией А. Не буду называть клубы, с которыми вел переговоры.

Ранее Эмери высказался о наставнике «Ювентуса» Маурицио Сарри.

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