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Маттеус: «Гетце нужно снизить запросы по зарплате»

21 марта 2020, 20:22

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о хавбеке дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который отказывается продлевать контракт с клубом из-за снижения зарплаты:

Не могу представить, что он сейчас перейдет в топ-клуб. Гетце многого добился. Марио принес нам победу на чемпионате мира 2014 года. Он отлично играл в «Боруссии», а временами блистал и в «Баварии».

Однако сейчас необходимо задать вопрос: «А где сейчас он будет востребован?». Гетце нужно снизить свои претензии не только по зарплате, но и в части выбора клуба.

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