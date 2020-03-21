Маттеус: «Гетце нужно снизить запросы по зарплате»

Бывший футболист сборной Германии поделился мнением о хавбеке дортмундской «Боруссии» , который отказывается продлевать контракт с клубом из-за снижения зарплаты:

Не могу представить, что он сейчас перейдет в топ-клуб. Гетце многого добился. Марио принес нам победу на чемпионате мира 2014 года. Он отлично играл в «Боруссии», а временами блистал и в «Баварии».

Однако сейчас необходимо задать вопрос: «А где сейчас он будет востребован?». Гетце нужно снизить свои претензии не только по зарплате, но и в части выбора клуба.