Санчо может отклонить предложение МЮ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может отклонить предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщает источник со ссылкой на The Sun.
МЮ занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии (45 очков). От зоны ЛЧ команду отделяют три балла. При этом английская Премьер-Лига, как и большинство других национальных первенств в Европе, приостановлена из-за пандемии коронавируса.
По данным СМИ, «Ман Юнайтед» является главным претендентом на трансфер Санчо. Сообщалось, что манкунианцы уже предложили контракт игроку.