Санчо может отклонить предложение МЮ

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вчера, 13:58

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может отклонить предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

МЮ занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии (45 очков). От зоны ЛЧ команду отделяют три балла. При этом английская Премьер-Лига, как и большинство других национальных первенств в Европе, приостановлена из-за пандемии коронавируса.