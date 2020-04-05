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Санчо может отклонить предложение МЮ

вчера, 13:58

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может отклонить предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

МЮ занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии (45 очков). От зоны ЛЧ команду отделяют три балла. При этом английская Премьер-Лига, как и большинство других национальных первенств в Европе, приостановлена из-за пандемии коронавируса.

По данным СМИ, «Ман Юнайтед» является главным претендентом на трансфер Санчо. Сообщалось, что манкунианцы уже предложили контракт игроку.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:38
До того писали ему не важно будет играть МЮ в ЛЧ или нет, а это утка от Сан
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:08
Если у него осталось желание поквитаться с МС, то лучшего места чем Юнайтед не найдется во всей вселенной.
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:03
Много противоречивого выдают,как буд-то с воздуха.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:22
Значит не перейдёт.
drug01
drug01
вчера в 14:08
Это его личное дело!
Cimonn
Cimonn
вчера в 13:58
А зря.
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