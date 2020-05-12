«Сочи»: «Ждём официального решения от футбольных властей насчет сезона»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что защитник команды вернется в Россию, когда команда начнет готовиться к матчам РПЛ . Из легионеров «Сочи» только Мевля после приостановки РПЛ покинул пределы РФ .

Все зависит от того, будет ли продолжение чемпионата. Игрок прибудет в расположение команды, когда это потребуется согласно актуальному плану подготовки команды. Все мы ждем официального решения от футбольных властей, только после этого можно будет переходить к какой-то конкретике.