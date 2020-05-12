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«Сочи»: «Ждём официального решения от футбольных властей насчет сезона»

сегодня, 19:49

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что защитник команды Миха Мевля вернется в Россию, когда команда начнет готовиться к матчам РПЛ. Из легионеров «Сочи» только Мевля после приостановки РПЛ покинул пределы РФ

Все зависит от того, будет ли продолжение чемпионата. Игрок прибудет в расположение команды, когда это потребуется согласно актуальному плану подготовки команды. Все мы ждем официального решения от футбольных властей, только после этого можно будет переходить к какой-то конкретике.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:22
надеюсь что вам не светит))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:50
Сочи по любому выживет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:26
К концу мая вопрос решится.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:55
Ждём 15 мая.

А если что то последний срок 27 мая.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:50
Все ждут не только вы
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