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Хади — о деталях перехода в «Крылья»: «Вот вам моя машина и дом под залог»

15 июля 2020, 13:36

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал, как он перешёл в самарский клуб.

После Кубка Азии агент впервые сказал мне, что есть несколько вариантов в России. Тогда я начал изучать вашу лигу, присматриваться к командам, которые заинтересованы. Были предложения из Катара и Эмиратов, пара вариантов в нетоповых лигах Европы, но решил, что «Крылья» — самый подходящий вариант.

Было понимание, что «Крылья» — оптимальный вариант. Клуб обладает хорошей инфраструктурой и возможностями, но явно находится не на своем месте. Команда должна прибавлять, соответственно нужен игрок, который может помочь. Мы с агентом убеждены, что «Крылья» — идеальный вариант для меня, поэтому не пытались пролезть куда-либо еще.

У меня был контракт с клубом «Аль-Шорта», который не хотел меня отпускать просто так. «Крылья» были готовы заплатить [большую для Ирака] компенсацию, но в рассрочку на месяц-два. «Аль-Шорта» жестко стояла на требовании получить все деньги сразу. Я очень хотел в Россию, поэтому пытался договориться с руководством: «Вот вам моя машина и дом под залог. Если „Крылья“ вдруг не переведут деньги, то это сделаю я».

В итоге решилось без этого. Помог руководитель моего первого клуба, который поручился за меня «Аль-Шорте». Он это сделал потому, что понимал, что игрок сборной будет представлять Ирак в России. Это престиж страны.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 15:32
Наверное очень много ему в Крыльях предложили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 13:49
Красиво все расписал...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 13:37
Удачи парню в КС!!!
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