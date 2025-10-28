«Лечче» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761646490

сегодня, 13:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Наполи», который состоится 28 октября 2025 года.

«Лечче»

«Лечче» очень редко радует победами своих болельщиков и на данный момент занимает лишь 16 место. В активе клуба шесть очков и от зоны вылета его отделяет всего два пункта. В домашней игре с мотивированным «Наполи» у хозяев не будет так много шансов на победу, но и совсем лишать такой возможности их тоже не стоит.

25 октября «Лечче» проиграл на выезде «Удинезе» (2:3), а 18 числа сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

«Наполи»

После пары неудачных матчей «Наполи» одержал важнейшую победу в чемпионате Италии над одним из прямых конкурентов, что дало команде шанс не попасть в кризисную ситуацию и продолжать борьбу невзирая не обидные неудачи. На выезде с «Лечче» гости безусловные фавориты и на футбольном поле постараются подтвердить это уже своей игрой, чтобы увезти три балла.

25 октября «Наполи» обыграл на своем поле «Интер» (3:1), а 21 числа в Лиге чемпионов разгромно проиграл ПСВ (2:6).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лечче» – 6.85

Ничья – 3.92

Победит «Наполи» — 1.57

Статистика

«Наполи» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лечче» не может выиграть на своем поле уже четыре поединка подряд

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Победа в прошлом туре Серии А добавила уверенности «Наполи» и с большой вероятностью команда заберет и здесь три пункта.