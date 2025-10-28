 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лечче» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:14
«Лечче» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Наполи», который состоится 28 октября 2025 года.

«Лечче»

«Лечче» очень редко радует победами своих болельщиков и на данный момент занимает лишь 16 место. В активе клуба шесть очков и от зоны вылета его отделяет всего два пункта. В домашней игре с мотивированным «Наполи» у хозяев не будет так много шансов на победу, но и совсем лишать такой возможности их тоже не стоит.

25 октября «Лечче» проиграл на выезде «Удинезе» (2:3), а 18 числа сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

«Наполи»

После пары неудачных матчей «Наполи» одержал важнейшую победу в чемпионате Италии над одним из прямых конкурентов, что дало команде шанс не попасть в кризисную ситуацию и продолжать борьбу невзирая не обидные неудачи. На выезде с «Лечче» гости безусловные фавориты и на футбольном поле постараются подтвердить это уже своей игрой, чтобы увезти три балла.

25 октября «Наполи» обыграл на своем поле «Интер» (3:1), а 21 числа в Лиге чемпионов разгромно проиграл ПСВ (2:6).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Лечче» – 6.85
  • Ничья – 3.92
  • Победит «Наполи» — 1.57

Статистика

  • «Наполи» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лечче» не может выиграть на своем поле уже четыре поединка подряд
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.57. Победа в прошлом туре Серии А добавила уверенности «Наполи» и с большой вероятностью команда заберет и здесь три пункта.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 