«Сассуоло» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761424774

вчера, 23:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Рома», который состоится 26 октября 2025 года.

«Сассуоло»

«Сассуоло» спустя несколько лет вернулся в Серию А и пока достойно держится в середине турнирной таблицы. За семь туров команда смогла набрать 10 баллов и заслуженно идет на 11 месте. В домашней игре с «Ромой» букмекерские конторы считают фаворитами гостей, однако хозяева могут создат ь проблемы римскому клубу, особенно если забьют первыми в домашней встрече.

18 октября «Сассуоло» сыграла вничью с «Лечче» (0:0), а ранее 3 числа на выезде переиграл «Верону» (1:0).

«Рома»

У «Ромы» наблюдается спад в игре и результатах, что отражается в итоговых счетах последних поединков. В Серии А римский клуб занимает пока третье место с 15 баллами и отстает от «Наполи» на три пункта, при этом сыграв на один матч меньше. Победа в этой игре позволит сравняться с лидером турнирной таблицы, что является отличной мотивацией футболистов.

23 октября «Рома» в Лиге Европы проиграл на своем поле «Виктории Пльзень» (1:2), а 18 числа команда проиграла на своем поле «Интеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сассуоло» – 4.4

Ничья – 3.5

Победит «Рома» — 1.85

Статистика

«Рома» проиграла три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле при трех поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Римский клуб очень много ошибок допустил в последнее время и в этом матче сыграет более уверенно и результативно.