«Сассуоло» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Рома», который состоится 26 октября 2025 года.
«Сассуоло»
«Сассуоло» спустя несколько лет вернулся в Серию А и пока достойно держится в середине турнирной таблицы. За семь туров команда смогла набрать 10 баллов и заслуженно идет на 11 месте. В домашней игре с «Ромой» букмекерские конторы считают фаворитами гостей, однако хозяева могут создат ь проблемы римскому клубу, особенно если забьют первыми в домашней встрече.
18 октября «Сассуоло» сыграла вничью с «Лечче» (0:0), а ранее 3 числа на выезде переиграл «Верону» (1:0).
«Рома»
У «Ромы» наблюдается спад в игре и результатах, что отражается в итоговых счетах последних поединков. В Серии А римский клуб занимает пока третье место с 15 баллами и отстает от «Наполи» на три пункта, при этом сыграв на один матч меньше. Победа в этой игре позволит сравняться с лидером турнирной таблицы, что является отличной мотивацией футболистов.
23 октября «Рома» в Лиге Европы проиграл на своем поле «Виктории Пльзень» (1:2), а 18 числа команда проиграла на своем поле «Интеру» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Сассуоло» – 4.4
- Ничья – 3.5
- Победит «Рома» — 1.85
Статистика
- «Рома» проиграла три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Сассуоло» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле при трех поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Римский клуб очень много ошибок допустил в последнее время и в этом матче сыграет более уверенно и результативно.