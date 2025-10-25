«Акрон» – «Локомотив» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761425630

вчера, 23:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Локомотив» Москва, который состоится 26 октября 2025 года.

«Акрон»

«Акрон» выглядит не очень убедительно в последних матчах и почти опустился в зону вылета. Команда располагается на 12 месте с 11 баллами и лишь по дополнительным характеристикам опережает «Динамо» Махачкала. В домашней игре с одним из лидеров РПЛ «Локомотивом» от хозяев не стоит ждать большой активности, ведь они постараются сыграть в закрытый футбол и добиться хотя бы ничьей.

21 октября «Акрон» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), а ранее 18 числа команда обыграла на выезде «Пари НН» (1:0).

«Локомотив»

Еще до начала тура «Локомотив» был лидером турнирной таблицы с 26 баллами, но ЦСКА их опередил на один балл. Теперь у «железнодорожников» одна игра в запасе и в случае победы, гости гарантируют себе лидерство еще как минимум на неделю. В игре с «Акроном», московскому клубу нельзя недооценивать соперника, чтобы не жалеть о потерянных баллах.

23 октября «Локомотив» обыграл на выезде «Балтику» (2:1), а 18 числа команда крупно обыграл ЦСКА (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Акрон» – 4

Ничья – 4.05

Победит «Локомотив» — 1.8

Статистика

«Локомотив» не проигрывает на выезде уже восемь поединков подряд

«Акрон» проиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Локомотив» выиграл четыре последних матча подряд у «Акрона»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Между клубами на данный момент большая пропасть в классе и шансов у хозяев набрать даже один балл в игре с мотивированным соперником очень мало.