«Торино» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1761423474

вчера, 23:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Дженоа», который состоится 26 октября 2025 года.

«Торино»

«Торино» не показывает стабильной игры, но в последней паре домашних матчей команда набирала максимум очков. Коллектив на данный момент занимает лишь 14 место с восемью баллами и принимает последнюю команду турнирной таблицы в лице «Дженоа». Потеря очков на своем поле с таким соперником определенно не принесет радости болельщиками и руководству.

18 октября «Торино» обыграл на своем поле «Наполи» (1:0), а ранее команда добилась результативной ничьей с «Лацио» (3:3).

«Дженоа»

«Дженоа» не очень убедительно выглядит в этом сезоне и еще не побеждала в чемпионате Италии. В активе клуба лишь три балла и текущее последнее место, но «Фиорентине» коллектив уступает лишь по дополнительным показателям. В игре с «Торино» на выезде любые набранные баллы будут отличным шансом подняться выше и со временем покинуть зону вылета.

19 октября «Дженоа» сыграл вничью с «Пармой» (0:0), а пятого числа команда проиграла на выезде «Наполи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Торино» – 2.35

Ничья – 2.9

Победит «Дженоа» — 3.55

Статистика

«Торино» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Дженоа» не может выиграть уже пять последних встреч на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что хозяева в этот раз одержат очередную победу на своем поле и смогут набрать три очка.