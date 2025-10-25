 
 
 
«Торино» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:17
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Дженоа», который состоится 26 октября 2025 года.

«Торино»

«Торино» не показывает стабильной игры, но в последней паре домашних матчей команда набирала максимум очков. Коллектив на данный момент занимает лишь 14 место с восемью баллами и принимает последнюю команду турнирной таблицы в лице «Дженоа». Потеря очков на своем поле с таким соперником определенно не принесет радости болельщиками и руководству.

18 октября «Торино» обыграл на своем поле «Наполи» (1:0), а ранее команда добилась результативной ничьей с «Лацио» (3:3).

«Дженоа»

«Дженоа» не очень убедительно выглядит в этом сезоне и еще не побеждала в чемпионате Италии. В активе клуба лишь три балла и текущее последнее место, но «Фиорентине» коллектив уступает лишь по дополнительным показателям. В игре с «Торино» на выезде любые набранные баллы будут отличным шансом подняться выше и со временем покинуть зону вылета.

19 октября «Дженоа» сыграл вничью с «Пармой» (0:0), а пятого числа команда проиграла на выезде «Наполи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Торино» – 2.35
  • Ничья – 2.9
  • Победит «Дженоа» — 3.55

Статистика

  • «Торино» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Дженоа» не может выиграть уже пять последних встреч на выезде
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что хозяева в этот раз одержат очередную победу на своем поле и смогут набрать три очка.

 
