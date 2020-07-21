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Жоаозиньо: «Соперники на поле могут сказать: „Я тебя сломаю“»

21 июля 2020, 22:25

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал о провокациях со стороны соперников во время матчей.

Да, бывает, провоцируют. Хотя про семью говорить нельзя – это уже не футбол, а личное. Тут трудно сдержаться. Бывает, могут сказать: «Я тебя сломаю». Хотя это только слова, за которыми ничего не следует.

Пытались обмануть мошенники. Недавно мне в «вотсап» написал Уткин из «Краснодара». Сказал, что у него свадьба и он приглашает меня с семьей. А через какое-то время спросил, можно ли у меня одолжить 150 тыс. рублей на свадьбу. А ещё просил скинуть ему телефоны Каборе и Классона. Номера не дал, уже проходил через такое. Сказал, что отвечу позже. Через два часа разобрался в ситуации и заблокировал номер. С самого начала догадывался, что это не Уткин. Эти парни знают свое дело. Фантазия у них – супер. Если теряешь концентрацию, то легко попадаешься.

Недавно бразилец продлил контракт с «Динамо». 

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Glyba
Glyba
22 июля в 00:23
не нужно быть доверчивым.
cska1948
cska1948
21 июля в 22:45
Жоаозиньо не такой наивный, как Тедеско. И как Федун такому наивному человеку смог доверить команду?
beefs
beefs
21 июля в 22:38
а ты скажи, я не ломаюсь, я гнусь...
волгодон 2
волгодон 2
21 июля в 22:28
кругом расисты
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 22:28
Сказать - мало, сделать надо.
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