Жоаозиньо: «Соперники на поле могут сказать: „Я тебя сломаю“»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал о провокациях со стороны соперников во время матчей.

Да, бывает, провоцируют. Хотя про семью говорить нельзя – это уже не футбол, а личное. Тут трудно сдержаться. Бывает, могут сказать: «Я тебя сломаю». Хотя это только слова, за которыми ничего не следует.

Пытались обмануть мошенники. Недавно мне в «вотсап» написал Уткин из «Краснодара». Сказал, что у него свадьба и он приглашает меня с семьей. А через какое-то время спросил, можно ли у меня одолжить 150 тыс. рублей на свадьбу. А ещё просил скинуть ему телефоны Каборе и Классона. Номера не дал, уже проходил через такое. Сказал, что отвечу позже. Через два часа разобрался в ситуации и заблокировал номер. С самого начала догадывался, что это не Уткин. Эти парни знают свое дело. Фантазия у них – супер. Если теряешь концентрацию, то легко попадаешься.