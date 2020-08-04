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Сетьен хочет заполучить в «Барселону» хавбека «Бетиса» Каналеса

вчера, 16:23

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен настаивает на подписании в клуб полузащитника «Бетиса» Серхио Каналеса, сообщает Don Balon.

Напомним, что до прихода в каталонский клуб Сетьен возглавлял «Бетис» и работал с 29-летним хавбеком. Источник отмечает, что тренер предложит руководству «Барсы» приобрести Серхио уже этим летом.

Каналес забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Бетис» в прошедшем сезоне испанской Примеры. В конце прошлого года игрок продлил контракт с «бетикос» до 2023 года.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:27
Одной каналией больше, одной меньше, в Барселоне ничего не изменится:)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:22
Гном возмущён.
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 17:46
Та он за "Реал" играл, не надо.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:42
Может лучше Сетьена обратно в Бетис?
BarSlona
BarSlona
вчера в 17:39
А мы хотим этого недотренера чтобы его обратно Бетис заполучил
shlomo
shlomo
вчера в 16:34
Возраст конечно уже не молодой....
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