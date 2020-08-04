Сетьен хочет заполучить в «Барселону» хавбека «Бетиса» Каналеса

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вчера, 16:23

Главный тренер «Барселоны» настаивает на подписании в клуб полузащитника «Бетиса» , сообщает Don Balon.

Напомним, что до прихода в каталонский клуб Сетьен возглавлял «Бетис» и работал с 29-летним хавбеком. Источник отмечает, что тренер предложит руководству «Барсы» приобрести Серхио уже этим летом.

Каналес забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Бетис» в прошедшем сезоне испанской Примеры. В конце прошлого года игрок продлил контракт с «бетикос» до 2023 года.