Сетьен хочет заполучить в «Барселону» хавбека «Бетиса» Каналеса

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен настаивает на подписании в клуб полузащитника «Бетиса» Серхио Каналеса, сообщает Don Balon.
Напомним, что до прихода в каталонский клуб Сетьен возглавлял «Бетис» и работал с 29-летним хавбеком. Источник отмечает, что тренер предложит руководству «Барсы» приобрести Серхио уже этим летом.
Каналес забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Бетис» в прошедшем сезоне испанской Примеры. В конце прошлого года игрок продлил контракт с «бетикос» до 2023 года.