Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбург» ушел на карантин

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сегодня, 13:29

Тесты шести представителей «Зальцбурга» на коронавирус дали положительный результат, об этом сообщает пресс-служба команды.

У заразившихся нет симптомов заболевания, и они помещены на карантин. Имена инфицированных не уточняются. Остальные игроки клуба находятся на командном карантине, они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной базой и местом проведения матчей.

Напомним, что «Зальцбург» является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.