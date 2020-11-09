Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбург» ушел на карантин

Тесты шести представителей «Зальцбурга» на коронавирус дали положительный результат, об этом сообщает пресс-служба команды.
У заразившихся нет симптомов заболевания, и они помещены на карантин. Имена инфицированных не уточняются. Остальные игроки клуба находятся на командном карантине, они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной базой и местом проведения матчей.
Напомним, что «Зальцбург» является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.
А вообще то не хотелось бы получать преимущество за счет ослабления соперника. Не по спортивному это как то. Но вирус есть вирус, с ним надо смириться...
А вообще то не хотелось бы получать преимущество за счет ослабления соперника. Не по спортивному это как то. Но вирус есть вирус, с ним надо смириться...
Всем здоровья!)...
Всем здоровья!)...
Нынче, команды вынуждены соперничать в устойчивости коллективного иммунитета и в жесткости соблюдения профилактических мер... На поле уже сильный будет добивать ослабленного... Если тот вообще выйдет на игру...
Нынче, команды вынуждены соперничать в устойчивости коллективного иммунитета и в жесткости соблюдения профилактических мер... На поле уже сильный будет добивать ослабленного... Если тот вообще выйдет на игру...