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Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбург» ушел на карантин

сегодня, 13:29

Тесты шести представителей «Зальцбурга» на коронавирус дали положительный результат, об этом сообщает пресс-служба команды.

У заразившихся нет симптомов заболевания, и они помещены на карантин. Имена инфицированных не уточняются. Остальные игроки клуба находятся на командном карантине, они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной базой и местом проведения матчей.

Напомним, что «Зальцбург» является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:51
они успеют поправиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:47
После паузы на сборные им еще с Атлетико играть, к очной встрече австрияки оклемаются.
А вообще то не хотелось бы получать преимущество за счет ослабления соперника. Не по спортивному это как то. Но вирус есть вирус, с ним надо смириться...
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 14:05
Только индивидуальный иммунитет каждого спасет мир от этой заразы...против природы не попрешь...идет нормальный естественный отбор...вирусы - аборигены на этой планете...люди - приезжие туристы...
Всем здоровья!)...
Gunslinger
Gunslinger ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:55
К этому всё и шло...
particular
particular
сегодня в 13:51
Впереди маячит общая тенденция...
Нынче, команды вынуждены соперничать в устойчивости коллективного иммунитета и в жесткости соблюдения профилактических мер... На поле уже сильный будет добивать ослабленного... Если тот вообще выйдет на игру...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:51
Заразили соперников и ушли отдыхать.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:46
Лацио тоже был коронавирусом ослаблен и что? На Петровском отобрали очки у зенита.
drug01
drug01
сегодня в 13:43
Для Локо это подарок но надо играть самим лучше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:32
Так мы чо заранее победили?
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