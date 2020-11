Защитник «Ливерпуля» получил травму в матче 8-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1).

Главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что футболист не отправится на ближайшие матчи сборной Англии.

Степень травмы 22-летнего футболиста еще предстоит определить.

We are waiting to discover the extent of the injury sustained by @TrentAA today, but Jürgen Klopp confirmed he will miss the forthcoming @England internationals.

LFC