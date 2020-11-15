«Манчестер Сити» готовит контракты для Месси и Рамоса

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сегодня, 13:43

Сообщается, что «Манчестер Сити» готовит контракты для форварда «Барселоны» и защитника «Реала» .

У обоих футболистов летом 2021 года истекают контракты, и уже с 1 января английский клуб может официально вести переговоры с игроками.