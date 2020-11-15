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«Манчестер Сити» готовит контракты для Месси и Рамоса

сегодня, 13:43

Сообщается, что «Манчестер Сити» готовит контракты для форварда «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Реала» Серхио Рамоса.

У обоих футболистов летом 2021 года истекают контракты, и уже с 1 января английский клуб может официально вести переговоры с игроками.

Напомним, что помимо «Манчестер Сити», за Рамосом также следят ПСЖ и «Интер Майами».

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:15
Это именно то что нужно соперникам МС по АПЛ
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 17:10
Ман Сити превращается в аналог МЛС и Китая в Англии. Трофеев с такой селекцией им не видать.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ColdSun1995 (раскрыть)
сегодня в 17:00
Стремные кубки у Реала???Странная какая-то формулировка.Вот в финале последней ЛЧ ПСЖ был гораздо лучше Баварии,которая в итоге выиграла,как вы назовёте тогда этот кубок для Баварии???
Artemon9
Artemon9
сегодня в 16:43
Приготовили свои мешки
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:33
Оба преданны своим командам и никуда из них не уйдут.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:20
Вряд ли Месси пойдет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:58
Ну Рамоса точно нафиг, его грязные приемчики точно не приживутся в английском футболе
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:44
Да что вы говорите! Надеюсь, что они не окажутся в одной команде. Хочется, чтобы Серега Рамос остался в мадридском Реале до конца карьеры!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:19
Давно пора сменить обстановку..
safari-05
safari-05
сегодня в 15:15
Было бы очень интересно
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:13, ред.
Месси спокойно до 40 лет играет в топ футбол. А Рамос это деньги на ветер
abramjan
abramjan
сегодня в 15:09, ред.
Хватит уже...меся никуда не уйдет из Барселонки....что бы уйти надо иметь яйца в штанах..
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 15:04
рамос дороже месси
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ razdvatri (раскрыть)
сегодня в 15:04
В этом есть какой-то плюс, Месси, как обычно, спрячется у углового флажка в решающем матче, а Рамос не будет как большинство из мессианской паствы, просто подойдет и даст ему пинка просто, тот и забегает. Для Рамоса Месси не авторитет, он побольше Кубков Чемпионов вытащил, чем аутист.
razdvatri
razdvatri
сегодня в 14:43, ред.
подписывают чемпиона мира и европы и на сдачу карликового нытика и лузера
dimagas2
dimagas2 ответ CАRLOS (раскрыть)
сегодня в 14:41
Слишком мало,всго 5 ЦЗ)))
CАRLOS
CАRLOS
сегодня в 14:31
А МС мало защитников, купили, а они не играют. Грусть-печаль. Пепка - топ
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:29
ну не совсем бесплатно... просто по бросовой цене,ведь надо будет и зарплату платить,если он будет в Сити 2-3 года,то там будет сумма трансфера среднего игрока.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:27
ну если же сравнивать двух игроков,подходят ли они для игры в АПЛ,то имхо испанец выглядит впечатлительней,на фоне аргентинца.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:26
Бесплатно получить Месси весьма неплохо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:24
с учётом того,что Рамас не забил два пеналя,необходимо его покупать в связке,либо с Месси,либо с Роналду.
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 14:18, ред.
Рамоса))) смешно, ей богу
зачем эта истеричка топовому коллективу? ему давно уже пора в условный райо вальекано или к Касильясу в Порту чесать) да бляха-муха, стрёмные кубки ЛЧ помогли удержать статус крутого ЦЗ (для ряловского плебса, офк)

утка чистейшей воды. Месси своей медийностью и статусом привлекателен. а Рамос ***** никому не сдался
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:08
Надеюсь это утятина
eleven LC
eleven LC ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 14:08
Ты тоже в МанСити собрался вместе с Месси?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:08
Ну зачем пенсионеров приглашать? В АПЛ Месси будет трудно если он туда попадёт
Killofwrath
Killofwrath ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 13:55
Гнилой симулянт и Месси в одном клубе
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:52
Ого, Рамос и гном в одном клубе? Такого быть не может.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:50
Под подушку себе их пусть положат.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:47
Ещё Ибрагимовича купите.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:45
Ничего себе
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