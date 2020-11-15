«Манчестер Сити» готовит контракты для Месси и Рамоса

Сообщается, что «Манчестер Сити» готовит контракты для форварда «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Реала» Серхио Рамоса.
У обоих футболистов летом 2021 года истекают контракты, и уже с 1 января английский клуб может официально вести переговоры с игроками.
Напомним, что помимо «Манчестер Сити», за Рамосом также следят ПСЖ и «Интер Майами».
зачем эта истеричка топовому коллективу? ему давно уже пора в условный райо вальекано или к Касильясу в Порту чесать) да бляха-муха, стрёмные кубки ЛЧ помогли удержать статус крутого ЦЗ (для ряловского плебса, офк)
утка чистейшей воды. Месси своей медийностью и статусом привлекателен. а Рамос ***** никому не сдался
зачем эта истеричка топовому коллективу? ему давно уже пора в условный райо вальекано или к Касильясу в Порту чесать) да бляха-муха, стрёмные кубки ЛЧ помогли удержать статус крутого ЦЗ (для ряловского плебса, офк)
утка чистейшей воды. Месси своей медийностью и статусом привлекателен. а Рамос ***** никому не сдался